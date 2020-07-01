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01.07.2020 19:00
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«То ли он сам упал, то ли ему сломали». Элла Памфилова поручила разобраться в инциденте с журналистом в Петербурге

Глава Центризбиркома Элла Памфилова поручила петербургскому избиркому тщательно разобраться в ситуации с травмой, которую получил журналист «Медиазоны» Давид Френкель в результате конфликта с полицейским.

«Я к вам сейчас обращаюсь как к председателю комиссии и прошу вас по своей линии получить все объяснительные от членов комиссии. Когда этот конфликт возник, какие были основания для этого? Нам надо понимать причины. Мы давайте со своей стороны, по своей линии, в рамках своей компетенции расследуем то, что касается нас», — цитируют «РИА Новости» обращение Памфиловой к главе петербургского избиркома Виктору Миненко в ходе заседания ЦИК.

Впрочем, расследование нанесения травмы, по ее словам, не входит в компетенцию избирательной комиссии. «Следственные органы должны дать оценку, что там и как, что причинено, по каким причинам это все произошло. То ли он сам упал, то ли ему сломали», — отметила она.

Горизбирком же должен ответить на вопрос, на «каком он основании, почему он был не допущен, в чем причина конфликта, почему у членов комиссии, которые там присутствовали, возник с ним конфликт».

Сам Виктор Миненко сообщил, что причиной конфликта послужило предложение зарегистрироваться в списке лиц, присутствующих при проведении голосования.

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Комментарии (2)

Урус-Баши
От ломания рук недалеко до битья мотыгами по голове и удобрению получившимся продуктом рисовых полей, как в Кампучии. Это вам не стаканчик кидать.
krasnonosov
То ли была когда-то совесть у Памфиловой, то ли её отродясь у неё не было и она притворялась тогда?
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