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01.07.2020 18:43
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В России упростили порядок получения госуслуг для граждан с инвалидностью

В России гражданам с инвалидностью упростили механизм получения госуслуг, исключив требование о предоставлении справки об инвалидности на бумажном носителе, сообщила пресс-служба Министерства труда и соцзащиты.

«С 1 июля 2020 года упростился механизм представления в электронном виде сведений из Федерального реестра инвалидов. Ведомства, которым требуется справка об инвалидности, смогут запрашивать их через этот реестр, а не требовать от граждан предоставлять оригиналы документов на бумажном носителе, как это было раньше», — рассказали в ведомстве.

При отсутствии необходимых сведений в реестре заявителю по-прежнему будет необходимо предоставить справку, уточнили в Минтруде.

«Исключение требования о предоставлении справок об инвалидности для получения выплат и госуслуг касается почти 12 млн граждан с инвалидностью: как тех, кому первично устанавливается инвалидность, так и тех, кому инвалидность устанавливается повторно», — отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

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