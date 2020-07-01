В России упростили порядок получения госуслуг для граждан с инвалидностью

В России гражданам с инвалидностью упростили механизм получения госуслуг, исключив требование о предоставлении справки об инвалидности на бумажном носителе, сообщила пресс-служба Министерства труда и соцзащиты.



«С 1 июля 2020 года упростился механизм представления в электронном виде сведений из Федерального реестра инвалидов. Ведомства, которым требуется справка об инвалидности, смогут запрашивать их через этот реестр, а не требовать от граждан предоставлять оригиналы документов на бумажном носителе, как это было раньше», — рассказали в ведомстве.