В России упростили порядок получения госуслуг для граждан с инвалидностью
В России гражданам с инвалидностью упростили механизм получения госуслуг, исключив требование о предоставлении справки об инвалидности на бумажном носителе, сообщила пресс-служба Министерства труда и соцзащиты.
«С 1 июля 2020 года упростился механизм представления в электронном виде сведений из Федерального реестра инвалидов. Ведомства, которым требуется справка об инвалидности, смогут запрашивать их через этот реестр, а не требовать от граждан предоставлять оригиналы документов на бумажном носителе, как это было раньше», — рассказали в ведомстве.
При отсутствии необходимых сведений в реестре заявителю по-прежнему будет необходимо предоставить справку, уточнили в Минтруде.
«Исключение требования о предоставлении справок об инвалидности для получения выплат и госуслуг касается почти 12 млн граждан с инвалидностью: как тех, кому первично устанавливается инвалидность, так и тех, кому инвалидность устанавливается повторно», — отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.