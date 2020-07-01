Шарики, ретро и карнавал. Как Петербург и Ленобласть голосовали за поправки в Конституцию

1 июля финишировало общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. О том, как петербуржцы и жители Ленобласти изъявляли свою волю, читайте в фоторепортаже «Фонтанки».



Тон процессу задавала пандемия COVID-19. На входе в избирательные участки гражданам измеряли температуру, просили продезинфицировать руки, выдавали маски и перчатки. Коронавирусный дресс-код показательно соблюли и высокопоставленные избиратели — губернатор Александр Беглов и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Участникам избирательных комиссий приходилось всерьез напрягать зрение, чтобы рассмотреть паспортные данные с расстояния социальной дистанции. В чем-то процесс волеизъявления оказался более прозрачный. Кабинки для голосования в некоторых случаях заменили небольшими ширмами или загородками.