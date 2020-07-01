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01.07.2020 19:50
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Шарики, ретро и карнавал. Как Петербург и Ленобласть голосовали за поправки в Конституцию

Фото: Константин Селин, «Фонтанка.ру»

1 июля финишировало общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. О том, как петербуржцы и жители Ленобласти изъявляли свою волю, читайте в фоторепортаже «Фонтанки».

Тон процессу задавала пандемия COVID-19. На входе в избирательные участки гражданам измеряли температуру, просили продезинфицировать руки, выдавали маски и перчатки. Коронавирусный дресс-код показательно соблюли и высокопоставленные избиратели — губернатор Александр Беглов и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Участникам избирательных комиссий приходилось всерьез напрягать зрение, чтобы рассмотреть паспортные данные с расстояния социальной дистанции. В чем-то процесс волеизъявления оказался более прозрачный. Кабинки для голосования в некоторых случаях заменили небольшими ширмами или загородками.

В качестве бонуса жители Северной столицы получили помимо одноразового масочно-перчаточного набора шариковую ручку. Но некоторые участки для создания праздничного настроения украсили воздушными шариками.

Фото: Константин Селин, «Фонтанка.ру»
Фото: Константин Селин, «Фонтанка.ру»
Фото: Константин Селин, «Фонтанка.ру»
Фото: Константин Селин, «Фонтанка.ру»
Фото: Константин Селин, «Фонтанка.ру»
Фото: Константин Селин, «Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко, «Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко, «Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко, «Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко, «Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко, «Фонтанка.ру»
Фото: Константин Селин, «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева, «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева, «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева, «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

Ленобласть подошла в к голосованию более креативно. К примеру, в деревне Горбунки Ломоносовского района волеизъявление проходило с колоритом 1936 года. Председатель одного из УИК специально переоделась в комсомолку и встречала избирателей на входе. А бюллетень выдавал герой труда — тракторист. В помещении УИК красовался лозунг «Колхоз — дело добровольное».

Голосование по поправкам в основной закон в Волхове оформили в стиле 90-х годов 20-го века, когда была принята новая Конституция после распада СССР. Возле Дворца культуры на площади Ленина расположилась «барахолка» с чемоданами, магнитофонами, афишами, стильными вещами 90-х. На ней можно было встретить молодых спортсменов с битами, девушек в коротких юбках и шортах. Глава районной администрации Алексей Брицун был замечен в спортивном костюме и с кассетным магнитофоном.

Жители региона поддержали карнавальные настроения. К примеру, избирательница из Мурино запечатлела себя в шапке-ушанке, тельняшке и цветах триколора, житель Всеволожска посетил избирательный участок в обличье борца сумо.

Фото: Венера Галеева, «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева, «Фонтанка.ру»
Фото: Венера Галеева, «Фонтанка.ру»
Фото: 47news.ru
Фото: 47news.ru
Фото: скриншот с сайта vk.com
Фото: скриншот с сайта vk.com
Фото: скриншот с сайта vk.com
Фото: Константин Селин, «Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

ussr_forever
убогие обшарпанныые спортивные залы... за 20 лет вместо них так и не появилось достойных помещений, в которых могли бы заниматься дети без риска получить травму.... потому что чинуши до сих пор прут всё себе в карман... когда они нажрутся? а люди так и сдают каждый год на шторы и нужды школы?
krasnonosov
"Идиоты честные, как лопаты,
Идиоты ясные, как плакаты.
Идиоты — хорошие, в общем, ребята.
Да только идти среди них жутковато.
Идиотские песни поют идиоты,
Идиотские мысли твердят идиоты
И не знают и знать не хотят идиоты,
Что однажды придумали их идиоты.
Идут работяги, идут дипломаты.
Идут коллективы, активы и роты…
И вдоль бесконечной кирпичной ограды
Идут идиоты, идут идиоты.

Играет оркестр марш идиотов.
Идут. И конца нет параду уродов.
И кажешься сам среди них идиотом,
Затянутым общим круговоротом." (с) Г. Сапгир
Чёрт Опасный
Ну надо же, умеют люди.
А я как-то по-простецки, без огонька проголосовал.
Без вот всех этих шариков, масок, термометров и предъявления паспорта бабушкам моего района с расстояния, с которого и я сам не очень-то смогу прочитать мелкий шрифт.
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