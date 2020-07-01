Шарики, ретро и карнавал. Как Петербург и Ленобласть голосовали за поправки в Конституцию
1 июля финишировало общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. О том, как петербуржцы и жители Ленобласти изъявляли свою волю, читайте в фоторепортаже «Фонтанки».
Тон процессу задавала пандемия COVID-19. На входе в избирательные участки гражданам измеряли температуру, просили продезинфицировать руки, выдавали маски и перчатки. Коронавирусный дресс-код показательно соблюли и высокопоставленные избиратели — губернатор Александр Беглов и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.
Участникам избирательных комиссий приходилось всерьез напрягать зрение, чтобы рассмотреть паспортные данные с расстояния социальной дистанции. В чем-то процесс волеизъявления оказался более прозрачный. Кабинки для голосования в некоторых случаях заменили небольшими ширмами или загородками.
В качестве бонуса жители Северной столицы получили помимо одноразового масочно-перчаточного набора шариковую ручку. Но некоторые участки для создания праздничного настроения украсили воздушными шариками.
Ленобласть подошла в к голосованию более креативно. К примеру, в деревне Горбунки Ломоносовского района волеизъявление проходило с колоритом 1936 года. Председатель одного из УИК специально переоделась в комсомолку и встречала избирателей на входе. А бюллетень выдавал герой труда — тракторист. В помещении УИК красовался лозунг «Колхоз — дело добровольное».
Голосование по поправкам в основной закон в Волхове оформили в стиле 90-х годов 20-го века, когда была принята новая Конституция после распада СССР. Возле Дворца культуры на площади Ленина расположилась «барахолка» с чемоданами, магнитофонами, афишами, стильными вещами 90-х. На ней можно было встретить молодых спортсменов с битами, девушек в коротких юбках и шортах. Глава районной администрации Алексей Брицун был замечен в спортивном костюме и с кассетным магнитофоном.
Жители региона поддержали карнавальные настроения. К примеру, избирательница из Мурино запечатлела себя в шапке-ушанке, тельняшке и цветах триколора, житель Всеволожска посетил избирательный участок в обличье борца сумо.