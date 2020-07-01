На Лизы Чайкиной полицейский спас от «экзистенциальной тоски» пожилую петербурженку
Пожилая петербурженка едва не выпала из окна собственной квартиры на Петроградской стороне. Спасение подоспело по водосточной трубе в лице молодого сотрудника полиции.
Об отважном полицейском вечером 30 июня сообщили на официальной странице «ВКонтакте» муниципального округа «Введенский». Его работники застали развязку. «Женщина висела вниз головой, её предположительно супруг держал за ноги. Инспектор патрульно-постовой службы Николай Лужецкий забрался по водосточной трубе на третий этаж и затащил в квартиру», — рассказывают в комментариях.
К 1 июля история разошлась по соцсетям и преобразовалась: в новом изложении герой спасал девушку.
Как уточнили «Фонтанке» в полицейском главке, петербурженку спасали 27 июня. Сотрудники 71-го отдела полиции приехали во двор на улице Лизы Чайкиной, 23, после звонков прохожих. Жительницу квартиры на втором этаже, которая перепутала дверь с окном, успел перехватить супруг.
«К моменту прибытия полиции на место происшествия женщина висела снаружи, её за руки держал муж. Сотрудник полиции Николай Лужецкий залез по водосточной трубе, закрепленной снаружи дома, и помог затащить женщину в квартиру», — сообщили в ГУ МВД.
Николай Лужецкий вместе со спасённой дождался психиатрическую бригаду, которой и передал женщину. В феврале ей исполнилось 82 года, её фамилия есть в списке жителей блокадного Ленинграда в третьем томе книги памяти «Они пережили блокаду».