Об отважном полицейском вечером 30 июня сообщили на официальной странице «ВКонтакте» муниципального округа «Введенский». Его работники застали развязку. «Женщина висела вниз головой, её предположительно супруг держал за ноги. Инспектор патрульно-постовой службы Николай Лужецкий забрался по водосточной трубе на третий этаж и затащил в квартиру», — рассказывают в комментариях.

Пожилая петербурженка едва не выпала из окна собственной квартиры на Петроградской стороне. Спасение подоспело по водосточной трубе в лице молодого сотрудника полиции.

К 1 июля история разошлась по соцсетям и преобразовалась: в новом изложении герой спасал девушку.

Как уточнили «Фонтанке» в полицейском главке, петербурженку спасали 27 июня. Сотрудники 71-го отдела полиции приехали во двор на улице Лизы Чайкиной, 23, после звонков прохожих. Жительницу квартиры на втором этаже, которая перепутала дверь с окном, успел перехватить супруг.

«К моменту прибытия полиции на место происшествия женщина висела снаружи, её за руки держал муж. Сотрудник полиции Николай Лужецкий залез по водосточной трубе, закрепленной снаружи дома, и помог затащить женщину в квартиру», — сообщили в ГУ МВД.

Николай Лужецкий вместе со спасённой дождался психиатрическую бригаду, которой и передал женщину. В феврале ей исполнилось 82 года, её фамилия есть в списке жителей блокадного Ленинграда в третьем томе книги памяти «Они пережили блокаду».