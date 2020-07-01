Явка гуляет по буфету. В Петербурге несколько десятков УИКов сообщили о 100%-ной явке голосующих, но к вечеру цифры начали меняться
В Петербурге несколько десятков избирательных участков передали в систему «ГАС-Выборы» информацию о стопроцентной явке голосующих. Однако после 17 часов цифры в системе начали странным образом меняться, а на одном из участков явка и вовсе необъяснимым образом упала.
Несколько УИКов в Петербурге отрапортовали о 100%-ной явке избирателей уже к 10 утра. Среди них — УИК 1926, который расположен в больнице имени Скворцова-Степанова. Участок закрытый, так как больница перепрофилирована под ковид. «А им деваться больше некуда, пришли и все проголосовали», — сказали «Фонтанке» в ТИК №28, к которому приписан участок.
После 17 часов ситуация начала стремительно меняться — в систему внесли данные по явке на 12 и на 15 часов. И тут начались аномалии.
На УИК 1911, согласно системе «ГАС-Выборы» по состоянию на 16 часов 10 минут, в 10 утра была стопроцентная явка. Однако «Фонтанке» известны как минимум двое избирателей, которые не проголосовали на этом участке на момент объявления стопроцентной явки, будучи к нему приписанными, — это родители одного из корреспондентов. И действительно, после 17 часов данные по явке на участке 1911 изменились. Теперь, согласно «ГАС-Выборам», на 10 утра явка равнялась всего 63,45%, а в 15 часов — 69,62%.
В СПбИК сообщили, что это техническая ошибка. «Данные вводятся операторами, возможен человеческий фактор, — пояснил замначальника управления по СМИ аппарата Горизбиркома Григорий Марголин-Каганский. — Для того чтобы подобных ошибок не было при вводе протоколов, была предложена технология QR-код, когда все данные вводятся со считыванием машиночитаемого кода».
Невероятно, но факт: на некоторых участках явка упала. Так, на УИК 2272 (ТИК №30) явка на 10 утра равнялась 90,03%. Комиссия шла на рекорд, потому что к полудню там проголосовали уже 94,26% избирателей. Но что-то пошло не так: по состоянию на 15 часов в явка на УИК 2272, согласно системе «ГАС-Выборы», равна скромным 76,4%.
Больше всего участков-чемпионов оказалось в ТИК №3 — целых 45 штук, почти половина всех подчиненных комиссии участков. Причем общая явка по ТИКу не выглядит волшебной — всего 59,47%. Такое число «стопроцентных» участков в Горизбиркоме объяснили тем, что к ТИК №3 приписаны участки на кораблях, где голосуют всем экипажем. В ТИК №2 участков-стопроцентников 12. И есть один участок-неудачник, УИК 198, потому что, согласно данным системы «ГАС-Выборы», голосовать туда никто не пришел, явка равна нулю на протяжении всего периода наблюдений.
В других ТИКах четыре участковые комиссии выдали 100%-ную явку уже к 10 утра и не меняли показания: УИКи 58 (ТИК №1), 1681 (ТИК №8), 2295 (ТИК №15) и 2103 (ТИК №23). Дотянули до 100% к 15 часам УИКи 970 (ТИК №4), 2293 (ТИК №15), 2286 (ТИК №17).