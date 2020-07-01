Несколько УИКов в Петербурге отрапортовали о 100%-ной явке избирателей уже к 10 утра. Среди них — УИК 1926, который расположен в больнице имени Скворцова-Степанова. Участок закрытый, так как больница перепрофилирована под ковид. «А им деваться больше некуда, пришли и все проголосовали», — сказали «Фонтанке» в ТИК №28, к которому приписан участок.



После 17 часов ситуация начала стремительно меняться — в систему внесли данные по явке на 12 и на 15 часов. И тут начались аномалии.

На УИК 1911, согласно системе «ГАС-Выборы» по состоянию на 16 часов 10 минут, в 10 утра была стопроцентная явка. Однако «Фонтанке» известны как минимум двое избирателей, которые не проголосовали на этом участке на момент объявления стопроцентной явки, будучи к нему приписанными, — это родители одного из корреспондентов. И действительно, после 17 часов данные по явке на участке 1911 изменились. Теперь, согласно «ГАС-Выборам», на 10 утра явка равнялась всего 63,45%, а в 15 часов — 69,62%.