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01.07.2020 17:53
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ЦИК РФ: Обработаны более 5 процентов бюллетеней, поддерживают поправки почти 70% россиян

Центризбирком РФ обновил данные о результатах голосования по внесению поправок в Конституцию России, их поддерживают более двух третей проголосовавших.

«На 17:30 по мск: введено 5,3% протоколов УИК. Явка по стране — 63,06%. Поддерживают поправки к Конституции более 69% проголосовавших», — сообщает ЦИК РФ в твиттере.

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Комментарии (2)

***_555
А разве законно (даже по их законам) оглашать результаты ДО окончания всей процедуры этого действа?
Brevnault
70 % бюллетеней (не путать с россиянами) поддерживают подправки.
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