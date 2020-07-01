ЦИК РФ: Обработаны более 5 процентов бюллетеней, поддерживают поправки почти 70% россиян

Центризбирком РФ обновил данные о результатах голосования по внесению поправок в Конституцию России, их поддерживают более двух третей проголосовавших.

«На 17:30 по мск: введено 5,3% протоколов УИК. Явка по стране — 63,06%. Поддерживают поправки к Конституции более 69% проголосовавших», — сообщает ЦИК РФ в твиттере.

