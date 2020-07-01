«Уфа» и «Рубин» разошлись без голов

Футбольные клубы «Уфа» и «Рубин» (Казань) со счетом 0:0 завершили матч 25-го тура чемпионата Российской премьер-лиги, встреча прошла в Уфе.
Набрав 32 очка, «Уфа» поднялась на шестое место в турнирной таблице. «Рубин» занимает 12-е место.
В эти минуты «Зенит» в Нижнем Новгороде начинает матч против «Тамбова», а ранее Роспотребнадзор запретил проведение сегодняшнего матча «Оренбурга» и «Урала», поскольку игроки оренбургской команды находятся на двухнедельном карантине из-за случаев заболевания СОVID-19 среди футболистов клуба.