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01.07.2020 17:36
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«Уфа» и «Рубин» разошлись без голов

Футбольные клубы «Уфа» и «Рубин» (Казань) со счетом 0:0 завершили матч 25-го тура чемпионата Российской премьер-лиги, встреча прошла в Уфе.

Набрав 32 очка, «Уфа» поднялась на шестое место в турнирной таблице. «Рубин» занимает 12-е место.

В эти минуты «Зенит» в Нижнем Новгороде начинает матч против «Тамбова», а ранее Роспотребнадзор запретил проведение сегодняшнего матча «Оренбурга» и «Урала», поскольку игроки оренбургской команды находятся на двухнедельном карантине из-за случаев заболевания СОVID-19 среди футболистов клуба.

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