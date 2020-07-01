Ремни не без опасности. Volvo отзывает более 2 млн машин из-за выявленного дефекта

Компания Volvo Cars отзывает более 2,1 млн автомобилей по всему миру. Об этом 1 июля сообщает шведский телеканал SVT https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/volvo-aterkallar-2–1-miljoner-bilar. Информацию «Фонтанке» подтвердили на горячей линии представительства Volvo в России.

Причиной такого решения является техническая ошибка, допущенная при производстве стальных тросов в креплении ремней безопасности передних сидений. Из-за нее защитный эффект снижается. Однако компания не получала данные о том, что неполадка вызывала травмы — решение отозвать автомобили называют профилактической мерой.