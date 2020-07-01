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01.07.2020 17:20
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Ремни не без опасности. Volvo отзывает более 2 млн машин из-за выявленного дефекта

Компания Volvo Cars отзывает более 2,1 млн автомобилей по всему миру. Об этом 1 июля сообщает шведский телеканал SVT https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/volvo-aterkallar-2–1-miljoner-bilar. Информацию «Фонтанке» подтвердили на горячей линии представительства Volvo в России.

Причиной такого решения является техническая ошибка, допущенная при производстве стальных тросов в креплении ремней безопасности передних сидений. Из-за нее защитный эффект снижается. Однако компания не получала данные о том, что неполадка вызывала травмы — решение отозвать автомобили называют профилактической мерой.

Среди моделей машин, которые отзываются: S60, S60L, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 и S80L, выпущенные с 2006 по 2019 годы.

Как сообщают в Volvo Cars, проблема касается более 2,1 млн машин по всему миру. Около 400 тысяч из них находятся в Швеции, 300 тысяч — в США, и 178 тысяч — в Германии.

В головном офисе компании в Швеции «Фонтанке» сообщили, что в России находится 1627 автомобилей Volvo, подлежащих отзыву. На горячей линии российского представительства уточнили, что с владельцами автомобилей указанных выше моделей уже связываются по телефону или по электронной почте. Тем, кто приобретал машину на вторичном рынке, посоветовали обращаться в дилерские центры.

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