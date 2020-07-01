Северный флот вышел в Северную Атлантику «помогать» НАТО проводить учения «Динамичный мангуст»
Силы Северного флота отслеживают действия кораблей и авиации НАТО в ходе учений в Атлантическом океане и Норвежском море, сообщает Национальный центр управления обороной РФ 1 июля.
«Силами и средствами Северного флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей и авиации ОВМС НАТО, участвующих в учении, в северной части Атлантического океана и Норвежском море. К учениям привлекаются корабли и авиационная техника семи стран НАТО (США, Канады, Великобритании, Германии, Дании, Норвегии, Франции)», — говорится в сообщении.
В северной части Атлантического океана с 1 по 9 июля проходят учения объединенных военно-морских сил (ОВМС) НАТО Dynamic Mongoose 2020.