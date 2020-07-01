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01.07.2020 17:05
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Северный флот вышел в Северную Атлантику «помогать» НАТО проводить учения «Динамичный мангуст»

Силы Северного флота отслеживают действия кораблей и авиации НАТО в ходе учений в Атлантическом океане и Норвежском море, сообщает Национальный центр управления обороной РФ 1 июля.

«Силами и средствами Северного флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей и авиации ОВМС НАТО, участвующих в учении, в северной части Атлантического океана и Норвежском море. К учениям привлекаются корабли и авиационная техника семи стран НАТО (США, Канады, Великобритании, Германии, Дании, Норвегии, Франции)», — говорится в сообщении.

В северной части Атлантического океана с 1 по 9 июля проходят учения объединенных военно-морских сил (ОВМС) НАТО Dynamic Mongoose 2020.

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Комментарии (7)

lietuva
Вот это здорово ! Какие молодцы - наши военные моряки !
На каждую вражескую плавучую коробку - нацелены наши высокоточные ракеты . Каждый маневр этих коробок - отслеживается нашими чуткими радарами . В полной боевой готовности замерли наши самолёты и вертолёты , готовые в любой момент отпинать эту агрессивную натовскую свору , если они не забоятся хоть на капельку приблизиться к границам нашей Родины . Пусть опасаются хоть одним глазом - криво посмотреть в сторону Российской Федерации . Будет с ними то же самое , что с обгадившимся экипажем корабля "Дональд Кук" , пытавшимся гнуть пальцы в Чёрном море . И пусть готовятся улепётывать быстрее собственного визга , как улепётывали недавно американские воздушные разведчики , решившие засунуть свой кривой нос в направлении РОССИЙСКОГО КРЫМА , а наш Су-30 изгнал их нахрен .
Граница на замке . А бизнес - пусть спокойно и самостоятельно работает . Для того он и бизнес , чтобы зарабатывать САМОМУ , а не клянчить помощь .
krasnonosov
Лучше бы подняли самое боеспособное корыто России, плавдок ПД-50, лежащий на дне близ Мурманска, после неравного боя с авианесущим крейсером "Кузей".
260578211
Лучше бы помогали внутрироссийской экономике, малому бизнесу
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