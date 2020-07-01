Северный флот вышел в Северную Атлантику «помогать» НАТО проводить учения «Динамичный мангуст»

lietuva 01 Июл 2020 в 17:37 01 Июл 2020 в 17:37

Вот это здорово ! Какие молодцы - наши военные моряки !

На каждую вражескую плавучую коробку - нацелены наши высокоточные ракеты . Каждый маневр этих коробок - отслеживается нашими чуткими радарами . В полной боевой готовности замерли наши самолёты и вертолёты , готовые в любой момент отпинать эту агрессивную натовскую свору , если они не забоятся хоть на капельку приблизиться к границам нашей Родины . Пусть опасаются хоть одним глазом - криво посмотреть в сторону Российской Федерации . Будет с ними то же самое , что с обгадившимся экипажем корабля "Дональд Кук" , пытавшимся гнуть пальцы в Чёрном море . И пусть готовятся улепётывать быстрее собственного визга , как улепётывали недавно американские воздушные разведчики , решившие засунуть свой кривой нос в направлении РОССИЙСКОГО КРЫМА , а наш Су-30 изгнал их нахрен .

Граница на замке . А бизнес - пусть спокойно и самостоятельно работает . Для того он и бизнес , чтобы зарабатывать САМОМУ , а не клянчить помощь .