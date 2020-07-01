«Проект нужно завершить, в этом ключе мы и будем работать». Меркель высказалась о новых санкциях США против «Северного потока — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Бундестаге 1 июля, заявила о том, что санкции США в отношении газопровода «Северный поток — 2» не соответствуют правовым представлениям Берлина.

«Мы считаем, что этот проект нужно завершить, в этом ключе мы и будем работать», — цитирует РИА «Новости» главу правительства ФРГ.

По ее словам, «Северный поток — 2» является экономическим проектом, «который имеет политическую составляющую», и в связи с этим Германия предприняла усилия для заключения договора, чтобы не отрезать Украину от транзита российского газа и от транзитных пошлин.