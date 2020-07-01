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01.07.2020 16:46
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Азмун, дважды нарушивший регламент безопасности, сыграет за «Зенит» против «Тамбова» с первых минут

Футбольный клуб «Зенит» назвал стартовый состав на матч 25-го тура чемпионата России против «Тамбова», который пройдет в среду, 1 июля, в Нижнем Новгороде. Помимо прочих игроков с первых минут за петербуржцев сыграет дважды оштрафованный за последние несколько дней нападающий Сердар Азмун.

«Зенит» появится на поле в следующем составе: Андрей Лунев, Вячеслав Караваев, Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Малком, Сердар Азмун, Артем Дзюба.

В запасе остались: Михаил Кержаков, Александр Васютин, Игорь Смольников, Йордан Осорио, Данила Прохин, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Леон Мусаев, Эмилиано Ригони, Себастьян Дриусси, Даниил Шамкин.

Матч начнется в 17:30 по московскому времени.

Напомним, что Сердар Азмун дважды нарушил регламент безопасности за последние пять дней. Сначала Азмуна на общем фото опубликовал 26 июня в своем инстаграме игрок самарских «Крыльев Советов» Сафаа Хади, а это нарушает регламент безопасности РФС. За это иранца оштрафовали. Несмотря на это, 29 июня Азмун встретился с друзьями в одном из ресторанов Петербурга.

Напомним также, что матч проходит в Нижнем Новгороде, потому что домашняя арена «Тамбова» не соответствует регламенту РФС.

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