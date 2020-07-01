В Петербурге по поправкам проголосовали 66,84% избирателей. Полярники и моряки уже отстрелялись

На 15.00 явка в Петербурге на голосование по поправкам в Конституцию составила 66,84%. Это 2 571 190 человек.

О промежуточных итогах 1 июля рассказал член Горизбиркома Юрий Кузьмин. По его словам, на участках на судах и полярных станциях, кроме ледокола «Арктика», голосование прошло досрочно. «Ледокол «Арктика» также уже проголосовал, явка там очень высокая, что и ожидалось», — уточнил Кузьмин.

Добавим, какая бы ни была явка на «Арктике», вряд ли она выше, чем на некоторых городских участках, в частности — УИК № 1911: если верить данным ГАС «Выборы», в школе № 583 голосовали, как на ледоколе, — с явкой 100%.