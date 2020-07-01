«Эллу Памфилову ввели в заблуждение черные политтехнологи». Движение «Голос» сообщило о кампании по дискредитации движения

«Через информационные вбросы анонимных телеграм-каналов и малочитаемых СМИ движение «Голос» обвиняли в получении инструкций и пяти миллионов долларов от иностранных государств, издании провокационных методичек и инструктажах наблюдателей, направленных на самостоятельное создание нарушений, наличии заранее подготовленных докладов о ходе голосования», — сообщила организация в своем заявлении.

Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц пояснил, что речь, в частности, идет о выложенном в интернете ролике, на котором молодой человек, назвавшийся представителем «Голоса. За честные выборы» Алексеем Ивановым, записывает с помощью девушки стендап про нарушения якобы напротив уличного участка в палатке. В конце она говорит, что это картинка для «Карты» (нарушений). Лиц не видно. После завершения съемки находившиеся в палатке люди собирают столы, палатку и уходят. Видео опубликовал, в частности, портал Life.

Еще одно видео, которое приписывают «Голосу», опубликовало агентство РИА ФАН, которое связывают с Евгением Пригожиным. На нем некий мужчина проводит инструктаж о том, как дискредитировать процедуру голосования удалением наблюдателей с участков.

30 июня глава ЦИК Элла Памфилова обвинила «Голос» в постановке нарушений в ходе голосования по поправкам в Конституцию, отметив, что движение «деградировало» и «переходит в разряд токсичных». При этом в ЦИК показывали ролик с участием «Алексея Иванова».