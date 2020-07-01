После ночного пожара на Литейном полиция ищет поджигателей. Они целились в Mercedes-Benz
Три автомобиля, припаркованные в центре Петербурга, ждут ремонта после того, как с белым «Мерседесом» пенсионерки на пару минут остановились двое мужчин.
Как стало известно «Фонтанке» 1 июля, пироманов запечатлела камера наблюдения, установленная на фасаде дома №58 по Литейному проспекту. Записи за ночь на 30 июня уже отсмотрели полицейские. На видео двое мужчин примерно в половине третьего ночи притормозили возле белого Mercedes-Benz 2014 года выпуска, постояли две минуты и оперативно покинули место. Оба были в тёмном, один — в чёрной кепке и белых кроссовках.
После их ухода машина загорелась, пламя перекинулось на соседние автомобили. По данным МЧС, у «Мерседеса» выгорел моторный отсек, также частично обгорели «Хонда» и «Дэо». Белый автомобиль, который привлёк поджигателей, принадлежит 63-летней петербурженке. Женщина на пенсии, ещё в недавнем прошлом являлась учредителем компании, которая специализировалась на операциях с недвижимостью. В конце прошлого года фирма перешла в статус недействующих.
Отметившихся на записи мужчин разыскивают. Решение о возбуждении уголовного дела будут принимать после результатов пожарно-технической экспертизы.