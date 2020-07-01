Неудержимый. Житель Петербурга через суд прорывался на голосование по Конституции и не смог

Житель Петербурга не попал в списки голосующих по конституционным поправкам, но не сдался и решил стать участником плебисцита через суд. Отразить свою позицию в бюллетене ему не дали.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 1 июля, в финальный день голосования по поправкам, Московский райсуд рассмотрел исковое заявление Алексея Борисенкова к избирательной комиссии №1406. В 5-м Предпортовом проезде мужчина с пропиской в Самарской области рассчитывал волеизъявиться и утверждает, что подал заявление с просьбой внести себя в список голосующих по месту нахождения.