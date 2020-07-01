Неудержимый. Житель Петербурга через суд прорывался на голосование по Конституции и не смог
Житель Петербурга не попал в списки голосующих по конституционным поправкам, но не сдался и решил стать участником плебисцита через суд. Отразить свою позицию в бюллетене ему не дали.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 1 июля, в финальный день голосования по поправкам, Московский райсуд рассмотрел исковое заявление Алексея Борисенкова к избирательной комиссии №1406. В 5-м Предпортовом проезде мужчина с пропиской в Самарской области рассчитывал волеизъявиться и утверждает, что подал заявление с просьбой внести себя в список голосующих по месту нахождения.
Ему ответили отказом, чем, как настаивает Борисенков, лишили конституционного права. Убедить в этом суд не вышло.
Согласно инструкциям, списки участников плебисцита территориальные избирательные комиссии по каждому участку составляли до 24 июня. Истец не смог предоставить доказательства того, что успел подать заявление до начала голосования. Суд настойчивому избирателю отказал.
О том, как проходит главный день голосования по поправкам в Конституцию в Петербурге, читайте в трансляции «Фонтанки».