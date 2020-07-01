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01.07.2020 15:54
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В Петербурге возобновит работу Ботанический сад. В июле там зацветают розы

В Петербурге со 2 июля возобновит работу парк-дендрарий Ботанического сада Петра Великого. Как сообщили 1 июля в культурно-просветительском центре БИН РАН, посетителей пока будут принимать в тестовом режиме с 10 утра до 19:00.

В Ботаническом саду в настоящий момент цветут поздние ирисы и травянистые пионы, а в июле придет время для лилий, чубушников и роз.

«С 3 июля возобновит работу Водный оранжерейный маршрут в режиме прогулки. В викторной оранжерее вновь спустя четыре года можно наблюдать две разные виктории: видовую и гибридную. С ними соседствует лотос орехоносный и коллекция нимфей, в том числе потрясающая австралийская кувшинка нимфея гигантея», — рассказали в пресс-службе.

Фото: Ботанический сад Петра Великого
Фото: Ботанический сад Петра Великого
Фото: Ботанический сад Петра Великого
Фото: Ботанический сад Петра Великого
Фото: Ботанический сад Петра Великого
Фото: Ботанический сад Петра Великого
Фото: Ботанический сад Петра Великого
Фото: Ботанический сад Петра Великого
Фото: Ботанический сад Петра Великого
Фото: Ботанический сад Петра Великого
Фото: Ботанический сад Петра Великого

С 6 июля в Петербурге возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность, плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением тех, что находятся в ТРЦ), негосударственные бани и банные комплексы.

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Комментарии (1)

krasnonosov
Все испуганы ковидными клещами и никто больше туда не придет.
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