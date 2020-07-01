В Петербурге со 2 июля возобновит работу парк-дендрарий Ботанического сада Петра Великого. Как сообщили 1 июля в культурно-просветительском центре БИН РАН, посетителей пока будут принимать в тестовом режиме с 10 утра до 19:00.



В Ботаническом саду в настоящий момент цветут поздние ирисы и травянистые пионы, а в июле придет время для лилий, чубушников и роз.



«С 3 июля возобновит работу Водный оранжерейный маршрут в режиме прогулки. В викторной оранжерее вновь спустя четыре года можно наблюдать две разные виктории: видовую и гибридную. С ними соседствует лотос орехоносный и коллекция нимфей, в том числе потрясающая австралийская кувшинка нимфея гигантея», — рассказали в пресс-службе.