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01.07.2020 14:54
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Под Петербургом «Газель» опрокинула КамАЗ, у неё самой из-под капота вырвало двигатель

Серьёзное ДТП произошло днём 1 июля в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Как стало известно «Фонтанке», около 12:50 на 32-м километре дороги Петергоф — Кейкино столкнулись ГАЗ и КамАЗ. По предварительной информации от районного ОГИБДД, мужчина 1984 года рождения на «Газели» по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где врезался в КамАЗ под управлением мужчины 1983 года рождения.

Пострадали оба водителя. Водитель ГАЗа госпитализирован в тяжёлом состоянии. ГИБДД проводит проверку.

Фото: Дорожный инспектор
Фото: Дорожный инспектор
Фото: Дорожный инспектор
Фото: Дорожный инспектор
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

На фотографиях с места аварии видно, что самосвал опрокинулся. Из кузова на проезжую часть высыпался груз — гранитная крошка. «Газель» завернуло, её двигатель валяется рядом.

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