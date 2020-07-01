Под Петербургом «Газель» опрокинула КамАЗ, у неё самой из-под капота вырвало двигатель
Серьёзное ДТП произошло днём 1 июля в Ломоносовском районе Ленинградской области.
Как стало известно «Фонтанке», около 12:50 на 32-м километре дороги Петергоф — Кейкино столкнулись ГАЗ и КамАЗ. По предварительной информации от районного ОГИБДД, мужчина 1984 года рождения на «Газели» по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где врезался в КамАЗ под управлением мужчины 1983 года рождения.
Пострадали оба водителя. Водитель ГАЗа госпитализирован в тяжёлом состоянии. ГИБДД проводит проверку.
На фотографиях с места аварии видно, что самосвал опрокинулся. Из кузова на проезжую часть высыпался груз — гранитная крошка. «Газель» завернуло, её двигатель валяется рядом.