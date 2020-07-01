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01.07.2020 15:07
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«Зенит» занял второе место по прибыли в РПЛ, заработав 829 млн рублей

Российский футбольный союз опубликовал финансовую отчетность клубов в соответствии с правилами УЕФА по лицензированию клубов и финансовому фейр-плей. Как отмечается на официальном сайте РФС, данные были получены при последнем прохождении лицензирования команд на сезон-2020/21.

Наибольшую прибыль показал «Краснодар» — 1,23 млрд. «Зенит» занял вторую строчку по этому показателю — 829 млн рублей.

Больше всех в «минус» ушел ЦСКА, чей убыток составил 3,8 млрд, а у «Спартака» — 879 млн. Отмечается также, что все показатели указаны до налогообложения.

Напомним, что «Зенит» — действующий чемпион России.

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