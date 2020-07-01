Подвед Смольного: По данным экзитполов за поправки к Конституции голосуют 68,9 %
По результатам опросов 11 тысяч человек выходит, что более двух третей всех голосующих в Петербурге отдают голоса за поправки к Конституции. Против — меньше
О данных экзитполов 1 июля рассказала Эмилия Черешкевич, ведущий специалист-аналитик Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра. По ее словам, к 14 часам опрошены 10 997 человек. За поправки проголосовали
Ранее Горизбирком отчитался о явке петербуржцев: на 14 часов она составляет