Подвед Смольного: По данным экзитполов за поправки к Конституции голосуют 68,9 %

По результатам опросов 11 тысяч человек выходит, что более двух третей всех голосующих в Петербурге отдают голоса за поправки к Конституции. Против — меньше 30 %.



О данных экзитполов 1 июля рассказала Эмилия Черешкевич, ведущий специалист-аналитик Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра. По ее словам, к 14 часам опрошены 10 997 человек. За поправки проголосовали 68,9 %, против — 29,5 %, испорченных бюллетеней — 1,6 %.