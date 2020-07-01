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01.07.2020 14:22
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Подвед Смольного: По данным экзитполов за поправки к Конституции голосуют 68,9 %

По результатам опросов 11 тысяч человек выходит, что более двух третей всех голосующих в Петербурге отдают голоса за поправки к Конституции. Против — меньше 30 %.

О данных экзитполов 1 июля рассказала Эмилия Черешкевич, ведущий специалист-аналитик Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра. По ее словам, к 14 часам опрошены 10 997 человек. За поправки проголосовали 68,9 %, против — 29,5 %, испорченных бюллетеней — 1,6 %.

Ранее Горизбирком отчитался о явке петербуржцев: на 14 часов она составляет 62,17 %. Напомним, 1 июля — последний день голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию.

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Комментарии (1)

Lets
Явно какая то грубая ошибка в подсчётах! Должно быть 146% за!
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