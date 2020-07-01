В годовщину гибели у памятника гидронавтам в Петербурге собрались только свои. Официальное открытие отложено на воскресенье
Близкие родственники, друзья, сослуживцы почтили память подводников, не вернувшихся из Баренцева моря год назад. Из официальных лиц присутствовал губернатор Петербурга, но в формате private person.
Как передает корреспондент «Фонтанки», утром 1 июля на Серафимовском кладбище состоялась панихида по гидронавтам, которые погибли в результате взрыва на сверхсекретной подлодке. Их подвигу накануне был установлен мемориал — символизирующая морскую волну 40-тонная гранитная глыба с бронзовым венком.
На неформальном открытии монумента собрались только включенные в ближний круг закрытого братства подводников. Несколько неожиданным был приезд губернатора Александра Беглова, но он пояснил нашему корреспонденту, что находится здесь как частное лицо. На Серафимовское кладбище приехал сразу после того, как проголосовал за поправки в Конституцию. Траурное мероприятие с участием командования ВМФ и Минобороны назначено на 5 июля. Перед годовщиной в честь погибших были названы шесть ранее безымянных проездов в Петергофе. Здесь расположена секретная воинская часть, откуда гидронавты отправились в последний поход.
Пожар в Баренцевом море произошел 1 июля. В борьбе за живучесть корабля погибли четырнадцать старших офицеров. Четверо посмертно награждены звездами Героя России, десяти семьям вручены ордена Мужества. С воинскими почестями моряки были похоронены 6 июля а Серафимовском кладбище рядом с экипажем подлодки «Курск».
Объект, где произошла трагедия, секретный. Официально он назван научно-исследовательским глубоководным аппаратом. Из соболезнования, размещенного в военной части, журналистам стало известно, что это была атомная глубоководная станция АС-31 — фактически подводная лодка с характеристиками сверхглубоководного батискафа.
Позже «Фонтанка» выяснила, что причиной пожара стал тепловой разгон, воспламенение и последующий взрыв новейшей литий-ионной батареи. Аккумулятор был изготовлен петербургским заводом «Ригель» и установлен в ходе последнего ремонта. Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность». О ходе расследования в течение года не сказано ни одного официального слова.