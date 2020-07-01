Явка на конституционное голосование в труднодоступных местах Ямала превысила 100 %

Явка на голосование по поправкам в Конституции в труднодоступных и отдаленных местах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) превысила 100 %. Об этом 1 июля журналистам заявил глава окружной избирательной комиссии Андрей Гиберт.

По его словам, проголосовало больше людей, чем планировалось. «Дело в том, что руководители предприятий, когда были запросы до начала досрочного голосования, давали одну цифру, а сейчас выясняется, что многие не знали, что будут дополнительно прилетать вахты», — цитирует Гиберта телеграм-канал «Злой Ямал. ЯНАО».