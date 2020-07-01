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01.07.2020 15:00
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Явка на конституционное голосование в труднодоступных местах Ямала превысила 100 %

Явка на голосование по поправкам в Конституции в труднодоступных и отдаленных местах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) превысила 100 %. Об этом 1 июля журналистам заявил глава окружной избирательной комиссии Андрей Гиберт.

По его словам, проголосовало больше людей, чем планировалось. «Дело в том, что руководители предприятий, когда были запросы до начала досрочного голосования, давали одну цифру, а сейчас выясняется, что многие не знали, что будут дополнительно прилетать вахты», — цитирует Гиберта телеграм-канал «Злой Ямал. ЯНАО».

Телеграм-канал сообщает, что, по подсчетам комиссии, в ходе досрочного голосования «свой гражданский долг выполнили 39 447 граждан, из них работники ТЭК — 30 633, коренные жители — 8 814».

По официальным данным, к полудню 1 июля явка на территории ЯНАО составила 73,87 %. Всего проголосовало около 272,4 тыс. человек.

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Комментарии (2)

klapaucius
А потом выяснится, что многие не знали, что проголосовали. Даже если будет не 110% а только 90, всё равно это фантастика, особенно для труднодоступных районов севера.
Агроном аэродрома
"а сейчас выясняется, что многие не знали" - "а кто это сделал??! Ай-яй-яй"(с)
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