Перед финалом голосования по Конституции полицейские в Петербурге собирают листовки и активистов

В предпоследний день голосования в отделы полиции в Петербурге уехали двое деятельных противников правленой Конституции и больше сотни листовок. В глазах правоохранителей их расклейка стала митингом.



Как стало известно «Фонтанке» 1 июля, накануне незадолго до полудня наряд полиции застукал 18-летнего активиста, который крепил листовку 74 на 39 см с текстом «Голосуй против» на станции «Сенная площадь». Постороннее с опоры освещения сорвали, ещё 31 бумажку забрали у молодого человека. В обмен он получил протокол за проведение несогласованного публичного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП).