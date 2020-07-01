Перед финалом голосования по Конституции полицейские в Петербурге собирают листовки и активистов
В предпоследний день голосования в отделы полиции в Петербурге уехали двое деятельных противников правленой Конституции и больше сотни листовок. В глазах правоохранителей их расклейка стала митингом.
Как стало известно «Фонтанке» 1 июля, накануне незадолго до полудня наряд полиции застукал 18-летнего активиста, который крепил листовку 74 на 39 см с текстом «Голосуй против» на станции «Сенная площадь». Постороннее с опоры освещения сорвали, ещё 31 бумажку забрали у молодого человека. В обмен он получил протокол за проведение несогласованного публичного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП).
К вечеру его «коллегу» задержали на станции «Парк Победы». 37-летний официально не трудоустроенный петербуржец в вестибюле раздавал аналогичные листовки. 82 штуки после поездки в отдел он обменял на протокол за распространение агитации.
Ещё пять листовок сотрудники полиции прихватили на улице Ломоносова. Их сорвали с фасада дома
Голосование по поправкам к Конституции, в числе которых обнуление президентского срока, проходит в России с 25 июня по 1 июля. О том, как голосуют в Петербурге, читайте в трансляции «Фонтанки».