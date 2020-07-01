В Москве зафиксировали наименьшее число новых случаев коронавируса за три месяца
В Москве зафиксировали самое низкое число случаев выявления коронавируса с 6 апреля, сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
«В столице подтверждено 611 новых случаев коронавируса. Это самый низкий показатель с 6 апреля», — говорится в сообщении.
В оперштабе отметили, что
По данным оперативного штаба на 1 июля, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 6 556 — до 654 405. В общей сложности выздоровел 422 931 человек, зафиксировано 9 536 смертей, связанных с коронавирусом.
В Петербурге количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 растёт второй день подряд, а количество подтвержденных смертей от нового коронавируса за сутки увеличилось в полтора раза к предыдущему дню.