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01.07.2020 13:45
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В Москве зафиксировали наименьшее число новых случаев коронавируса за три месяца

В Москве зафиксировали самое низкое число случаев выявления коронавируса с 6 апреля, сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В столице подтверждено 611 новых случаев коронавируса. Это самый низкий показатель с 6 апреля», — говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что 41,9 % среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,3 % — от 46 до 65 лет, 10 % — от 66 до 79 лет, еще 7,5 % — старше 80 лет. Кроме того, 10,3 % среди заболевших — дети.

По данным оперативного штаба на 1 июля, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 6 556 — до 654 405. В общей сложности выздоровел 422 931 человек, зафиксировано 9 536 смертей, связанных с коронавирусом.

В Петербурге количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 растёт второй день подряд, а количество подтвержденных смертей от нового коронавируса за сутки увеличилось в полтора раза к предыдущему дню.

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Комментарии (2)

Maalex
В Петербурге.
Maalex
Еще раз спросим:Сколько свободных коек для тяжело- и средне- больных? Есть ли очереди из скорых на госпитализацию? Комитет по здравоохранению :А--уууууу? Нет ответа.
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