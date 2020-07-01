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01.07.2020 13:10
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Поломоечная машина сбила движение поездов на красной ветке петербургского метро

В работе подземки в Санкт-Петербурге днём 1 июля случился сбой.

Как сообщает пресс-служба метрополитена, в 12:52 на станции «Кировский завод» на пути попало оборудование. С платформы на пути соскользнула машина для мытья полов, уточнили «Фонтанке» в пресс-службе метрополитена. К настоящему времени её вернули на станцию.

Движение поездов на этом участке пришлось прервать, по первой линии составы ходили между «Девяткино» и «Нарвской». Сейчас движение восстановлено.

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Комментарии (7)

Vikilein
Оператор поломойки испугалась шайтан-машины.
krasnonosov
Дорого россиянам обходится эта, завезенная с юга, "дешевая" рабочая сила.
Fenomen
Машина соскользнула, и раздался хлопок.
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