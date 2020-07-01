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01.07.2020 12:57
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«Песенка о кисоньке заиграла вновь». После жесткой коронавирусной экономии спрос на милоту подрос

«Фонтанка» продолжает знакомить читателей с историями выживания малого бизнеса во время карантина.

В двадцатых числах апреля на карте проекта «Покупай у своих», где петербургские предприниматели предлагают читателям «Фонтанки» свои товары и услуги с серьезными скидками, появилась фирма с очень интересным названием. Она сразу же предложила читателям большую скидку. Но даже самые низкие цены не привлекли шокированных самоизоляцией петербуржцев — когда речь идет о выживании, обычно скупают крупы и туалетную бумагу, а не стильную канцелярию с авторскими иллюстрациями.

«Кризис 2020 года — это первый кризис, с которым мы столкнулись за 5 лет существования нашего проекта. С самого начала мы понимали, что тотальное закрытие заведений не ограничится одной неделей. Несмотря на то, что мы интернет-магазин, наш основной источник дохода — сотрудничество с офлайн-точками продаж, — рассказывает Вера Немец, иллюстратор и один из основателей проекта. — С началом самоизоляции уровень доходов упал до нуля. Клиенты перестали совершать покупки на нашем сайте. Скорее всего, сработал фактор непонимания сроков карантина и включения режима максимальной экономии и сохранения средств. В начале апреля мы получили выручку от партнеров за март. Апрель и май прошли в напряженном ожидании. Посмотрим, какая прибыль ждет нас по итогам июня».

Три месяца компания держалась за счет создания иллюстраций на фрилансе и постепенного увеличения количества заказов на сайте, собственных сбережений и поддержки родственников предпринимателей, сохранивших работу. Помощь от государства получить не удалось.

«К сожалению, мы не получили никакой финансовой поддержки от государства. Наш основной ОКВЭД не входит в список отраслей, пострадавших от коронавируса. Неоднократное обращение к губернатору Санкт-Петербурга также не дало никаких результатов», — сообщила Вера Немец.

Как и герои предыдущих публикаций «Фонтанки», руководство фирмы находит в вынужденной самоизоляции и положительные моменты. «Удалось создать большое количество новой продукции, расширить наш профиль деятельности: в ассортименте появились товары для детей. Также мы уделили внимание развитию сайта, увеличили количество посещений и повысили выдачу в поиске. Создали коллекцию сувенирной продукции для одного из музеев Петербурга. Надеемся, что с момента его официального открытия наши товары можно будет приобрести», — рассказывает основательница проекта.

Сейчас петербуржцы вновь стали покупать открытки, тетради и наклейки. «На данный момент мы постепенно возвращаемся к показателям докарантинного времени. Открываются магазины, люди более активно совершают покупки, пользуется спросом подарочная продукция, — говорит Вера. — Ситуация с кризисом помогла увидеть наши слабые и сильные стороны, а также необходимость диверсификации источников дохода. Мы уверены, что после длительного периода воздержания от приятных, но вовсе не обязательных покупок люди будут активнее радовать себя. И не только продуктовые магазины смогут получить высокую прибыль».

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