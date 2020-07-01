Роспотребнадзор запретил проведение матча «Оренбург» — «Урал»

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало «Оренбургу» проведение домашнего матча 25-го тура РПЛ против «Урала». Участие команды в остальных матчах будет зависеть от результатов следующих тестирований, сообщает 1 июля Российская премьер-лига.

«На данный момент у десяти представителей «Оренбурга» подтверждено заболевание. За ними установлено динамическое наблюдение. Команда продолжает следовать всем предписаниям Роспотребнадзора, находится на карантине и продолжает регулярное тестирование, — заявили устроители чемпионата РФ по футболу. — Оперштаб РПЛ внимательно следил за развитием ситуации и находился в постоянном контакте с футбольными клубами. «Оренбург» сообщил лиге, что в связи с новым предписанием он не может организовать матч. После этого оперштаб РПЛ незамедлительно проинформировал «Урал», что игра не состоится».

Таким образом, это будет второй матч чемпионата, который лига не сможет провести из-за запрета Роспотребнадзора. В субботу, 27 июня, надзорное ведомство запретило проведение игры «Оренбурга» и «Краснодара», после чего команде засчитали техническое поражение. Это было первое техническое поражение в РПЛ за шесть лет. До этого оно было засчитано «Зениту» после домашнего матча с «Динамо» 11 мая 2014 года, из-за массовой драки на поле в концовке встречи с участием болельщиков.

Ранее сообщалось, что тесты, которые выявили положительные результаты у ряда футболистов и персонала клуба «Оренбург», были сданы в аэропорту по прилете с матча против «Локомотива» 21 июня. Команда села на обязательный 14-дневный карантин.

