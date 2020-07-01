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01.07.2020 12:10
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«Это не красит наш славный город». В Горизбиркоме прокомментировали сломанную руку журналиста Давида Френкеля

Члены Горизбиркома в ходе брифинга в медиацентре Союза журналистов прокомментировали происшествие в УИК 2191, где накануне корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель получил перелом руки.

«Это не красит наш славный город, но есть обстоятельства, в которых должны разобраться правоохранители», — заявил глава ГИК Виктор Миненко.

Глава юридического управления СПбИК Олег Зацепа ответил на вопрос «Фонтанки», на каких основаниях Френкеля вообще могли выдворять с участка. Он обратил внимание на то, что вопросу обеспечения гласности посвящен раздел порядка проведения общероссийского голосования. Среди ограничений — обзорный, а не портретный характер съемки, требования Гражданского кодекса касательно съемки в общественном месте и другие. «Кроме того, нужно заботиться о том, чтобы реализовывать свои профессиональные права, не нарушая права участников голосования, — заявил Зацепа. — Я не хочу ничего утверждать, предполагать. Я отвечаю на вопрос о том, каким образом к порядку может призвать УИК в том числе представителя СМИ».

Кроме того, Зацепа отметил, что на том видео, которое он наблюдал, не зафиксирован момент конфликта между журналистом и комиссией. «Здесь сложнее устанавливать фактические обстоятельства конфликта, если таковой и был между журналистом и комиссией и с тем, злоупотреблял или не злоупотреблял журналист своими правами», — заявил он.

Напомним, суть конфликта накануне подробно описывала глава УИК. По ее словам, Френкель вел себя неадекватно, ругался, а упал сам, хотя его никто не толкал. Последнее утверждение вступает в некоторое противоречие с опубликованной видеозаписью. Утром 1 июля инцидент прокомментировал губернатор Александр Беглов.

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Комментарии (2)

ussr_forever
это - беспредел! и МВД должно принести официальные извинения, а также с позором уволить своего сотрудника, явно превысившего должностные обязанности. Калечить людей - таким правом их не наделяли. Это не соблюдение общественного порядка, это уже чистой воды уголвщина в форме.
Погонщик скрепоносцев
Это преступление сотрудника полиции не красит наш город , да.
А вот ввольнение со службы в полиции и тюремный срок этому полицаю украсило бы.
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