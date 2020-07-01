«Это не красит наш славный город». В Горизбиркоме прокомментировали сломанную руку журналиста Давида Френкеля

Члены Горизбиркома в ходе брифинга в медиацентре Союза журналистов прокомментировали происшествие в УИК 2191, где накануне корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель получил перелом руки.

«Это не красит наш славный город, но есть обстоятельства, в которых должны разобраться правоохранители», — заявил глава ГИК Виктор Миненко.

Глава юридического управления СПбИК Олег Зацепа ответил на вопрос «Фонтанки», на каких основаниях Френкеля вообще могли выдворять с участка. Он обратил внимание на то, что вопросу обеспечения гласности посвящен раздел порядка проведения общероссийского голосования. Среди ограничений — обзорный, а не портретный характер съемки, требования Гражданского кодекса касательно съемки в общественном месте и другие. «Кроме того, нужно заботиться о том, чтобы реализовывать свои профессиональные права, не нарушая права участников голосования, — заявил Зацепа. — Я не хочу ничего утверждать, предполагать. Я отвечаю на вопрос о том, каким образом к порядку может призвать УИК в том числе представителя СМИ».