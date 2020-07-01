ЦИК: Явка на общероссийском голосовании по поправкам в Конституции составила 55,27 %

Явка на общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ за шесть дней составила 55,27 % , сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии в Twitter. Цифры актуальны на 10:00 утра 1 июля.

«Председателем ЦИК принято решение, что отображать информацию о результатах голосования мы будем практически в режиме онлайн с момента поступления ее, начиная с Дальнего Востока», — сказал заместитель председателя комиссии Центризбиркома Николай Булаев в информцентре ЦИК.