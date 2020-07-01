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01.07.2020 11:53
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ЦИК: Явка на общероссийском голосовании по поправкам в Конституции составила 55,27 %

Явка на общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ за шесть дней составила 55,27 %, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии в Twitter. Цифры актуальны на 10:00 утра 1 июля.

«Председателем ЦИК принято решение, что отображать информацию о результатах голосования мы будем практически в режиме онлайн с момента поступления ее, начиная с Дальнего Востока», — сказал заместитель председателя комиссии Центризбиркома Николай Булаев в информцентре ЦИК.

По словам главы городского избиркома Виктора Миненко, на 10 утра 1 июля в Петербурге на голосование пришли 2 310 430 человек. Явка — 60,1 %. На сайте ЦИК указана другая цифра, в городе проголосовало 2 269 279 человек.

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