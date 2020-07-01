F-16 разбился на авиабазе ВВС США в Южной Каролине
Многоцелевой истребитель F-16 разбился прямо на базе ВВС США Шоу в штате Южная Каролина, пилот погиб.
О крушении военного самолета сообщили в соцсетях представители авиабазы, уточняя, что пилот, управлявший им, выполнял ночной учебно-тренировочный полет.
«Многоцелевой истребитель F-16CM Fighting Falcon ВВС США в составе 20-го истребительного крыла, базирующегося на авиабазе Шоу, потерпел крушение вчера, 30 июня, приблизительно в 23:30 по местному времени (06:30 1 июля мск) в пределах базы, — говорится в сообщении. — Самолет в момент крушения выполнял учебно-тренировочный полет, на борту находился один пилот».
Также американские военные заявили, что пилот истребителя признан погибшим, его имя не будет названо в течение 24 часов, после того, как его семья будет проинформирована о случившемся.
Причины авиакатастрофы пока не называются.