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01.07.2020 11:49
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F-16 разбился на авиабазе ВВС США в Южной Каролине

Многоцелевой истребитель F-16 разбился прямо на базе ВВС США Шоу в штате Южная Каролина, пилот погиб.

О крушении военного самолета сообщили в соцсетях представители авиабазы, уточняя, что пилот, управлявший им, выполнял ночной учебно-тренировочный полет.

«Многоцелевой истребитель F-16CM Fighting Falcon ВВС США в составе 20-го истребительного крыла, базирующегося на авиабазе Шоу, потерпел крушение вчера, 30 июня, приблизительно в 23:30 по местному времени (06:30 1 июля мск) в пределах базы, — говорится в сообщении. — Самолет в момент крушения выполнял учебно-тренировочный полет, на борту находился один пилот».

Также американские военные заявили, что пилот истребителя признан погибшим, его имя не будет названо в течение 24 часов, после того, как его семья будет проинформирована о случившемся.

Причины авиакатастрофы пока не называются.

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Комментарии (1)

261254291
Пилот был белый, механик негр.
Или наоборот.
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