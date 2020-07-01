В Петербурге всплеск исцелений от коронавируса. Суточная статистика показала трёхкратный рост

За минувшие сутки в Петербурге зафиксировано 845 случаев выздоровления от COVID-19. Это существенный рост по сравнению с двумя последними днями, когда цифры по переболевшим были более чем втрое скромнее.

Как следует из данных оперативного штаба по борьбе с патогеном на 1 июля, общее число выздоровевших после коронавирусной инфекции в Петербурге достигло 18 155 человек. 845 фамилий в этот список добавили за последние 24 часа. Для сравнения, за это же время перечень заболевших вырос на 262 человека.