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01.07.2020 11:15
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В Петербурге всплеск исцелений от коронавируса. Суточная статистика показала трёхкратный рост

За минувшие сутки в Петербурге зафиксировано 845 случаев выздоровления от COVID-19. Это существенный рост по сравнению с двумя последними днями, когда цифры по переболевшим были более чем втрое скромнее.

Как следует из данных оперативного штаба по борьбе с патогеном на 1 июля, общее число выздоровевших после коронавирусной инфекции в Петербурге достигло 18 155 человек. 845 фамилий в этот список добавили за последние 24 часа. Для сравнения, за это же время перечень заболевших вырос на 262 человека.

Статистику исцелений в городе сложно назвать ровной. Накануне зафиксировали 254 выписавшихся, 29 июня — и того меньше. При этом 27-го числа выздоровели 716 человек, за день до этого — 395, а 23-го — всего 221 человек.

Всего по стране за последние сутки зарегистрирован 10 281 вылечившийся на 6 556 заболевших.

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Комментарии (13)

Danik
За сутки в Петербурге умершими от COVID-19 признаны 46 человек. В полтора раза больше, чем вчера! Только что было это! Вроде, вчера! Но! Вдруг все похорошело. Может липа зацвела?)
Иван Петров
"...Исцеляйся, дубина!.."
(Бессмертный фильм "Праздник святого Иоргена" - Кторов + Ильинский)
Погонщик скрепоносцев
А День Обнуления то благодатный !
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