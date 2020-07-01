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01.07.2020 10:32
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В Петербурге продолжает расти заболеваемость коронавирусом

За минувшие сутки в Петербурге выявили 262 новых случая заболевания COVID-19 — на девять больше, чем регистрировали накануне. Таковы данные оперативного штаба, опубликованные 1 июля.

Таким образом, за весь период пандемии в городе выявлено 24 469 заболевших, 18 155 из них выздоровели. Всего в России за сутки прибавилось 6 556 инфицированных. Новые случаи фиксируют практически во всех регионах страны, по их количеству Петербург третий. Первое место занимает Москва (611), второе — Московская область (306).

На сегодняшний день в России выявлено 654 405 случаев коронавируса, выздоровел 422 931 человек.

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Комментарии (19)

alchena
как ей не расти, если при действующем перчаточно-масочном режиме в общественных местах, люди совершенно игнорируют это правило, в клинике Медси на Марата 6 на входе бесконтактно измеряют температуру, при этом на стойке регистрации обслуживают пациентов без масок, я не говорю уже про перчатки, а эти люди пришли делать КТ, значит у них есть какие то подозрения на вирус, на улице чихают прямо чуть ли не в лицо, не удосужившись элементарно прикрыться, с недавних пор не очень уважаю своих сограждан, даже испытываю отвращение.
163926702
Что значит продолжает расти? В Петербурге уже 3/4 выздоровевших, что лучше чем в большинстве регионов. Понятно, что корону кому-то очень выгодно использовать в своих политических целях, но может уже хватит народ за идиотов держать?
Muxpeh
Почему никто не пишет что мы обогнали Дагестан по проценту смертности? Мы теперь на первом месте с 4.84%!
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