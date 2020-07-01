В Петербурге продолжает расти заболеваемость коронавирусом

За минувшие сутки в Петербурге выявили 262 новых случая заболевания COVID-19 — на девять больше, чем регистрировали накануне. Таковы данные оперативного штаба, опубликованные 1 июля.



Таким образом, за весь период пандемии в городе выявлено 24 469 заболевших, 18 155 из них выздоровели. Всего в России за сутки прибавилось 6 556 инфицированных. Новые случаи фиксируют практически во всех регионах страны, по их количеству Петербург третий. Первое место занимает Москва (611), второе — Московская область (306).

