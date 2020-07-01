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01.07.2020 10:28
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Токийский «Диснейленд» открылся после четырехмесячного простоя из-за коронавируса

Расположенный около японской столицы Disneyland и примыкающий к нему парк водных аттракционов DisneySea открылись 1 июля после почти четырехмесячного простоя, вызванного распространением коронавируса.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора Oriental Land, парки работают пока в ограниченном режиме. Число посетителей фиксировано: билеты надо покупать заранее на определённую дату. Часы работы сокращены, массовых мероприятий не планируется. У всех посетителей на входе измеряют температуру, они должны использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Disneyland и DisneySea (ежегодно их посещают более 30 млн человек) были закрыты 29 февраля. Сначала — до конца апреля, но в середине весны управляющая компания сдвинула срок открытия.

В Японии коронавирусом заболели около 19,5 тысячи человек, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess. Умерли 985 человек, 43 пациента остаются в тяжёлом состоянии.

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Комментарии (1)

Алекс99
А изначально должен был после эпидемического перерыва открыться 15 апреля.
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