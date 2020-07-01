Токийский «Диснейленд» открылся после четырехмесячного простоя из-за коронавируса

Расположенный около японской столицы Disneyland и примыкающий к нему парк водных аттракционов DisneySea открылись 1 июля после почти четырехмесячного простоя, вызванного распространением коронавируса.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора Oriental Land, парки работают пока в ограниченном режиме. Число посетителей фиксировано: билеты надо покупать заранее на определённую дату. Часы работы сокращены, массовых мероприятий не планируется. У всех посетителей на входе измеряют температуру, они должны использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.