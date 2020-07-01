Токийский «Диснейленд» открылся после четырехмесячного простоя из-за коронавируса
Расположенный около японской столицы Disneyland и примыкающий к нему парк водных аттракционов DisneySea открылись 1 июля после почти четырехмесячного простоя, вызванного распространением коронавируса.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора Oriental Land, парки работают пока в ограниченном режиме. Число посетителей фиксировано: билеты надо покупать заранее на определённую дату. Часы работы сокращены, массовых мероприятий не планируется. У всех посетителей на входе измеряют температуру, они должны использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.
Disneyland и DisneySea (ежегодно их посещают более 30 млн человек) были закрыты 29 февраля. Сначала — до конца апреля, но в середине весны управляющая компания сдвинула срок открытия.
В Японии коронавирусом заболели около 19,5 тысячи человек, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess. Умерли 985 человек, 43 пациента остаются в тяжёлом состоянии.