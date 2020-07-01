На Энтузиастов спасают отчаянного любителя высоты
Операция по спасению развернулась под крышей девятиэтажки в Красногвардейском районе Петербурга утром 1 июля. Сотрудники МЧС пытаются вернуть на землю зависшего на балконе мужчину.
Как сообщили «Фонтанке» читатели, человека на восьмом этаже дома 30/2 по проспекту Энтузиастов заметили около половины десятого утра. Мужчина опасно перегнулся через открытый балкон общей лестницы и замер, уцепившись за перила.
Внизу к этому времени уже дежурили спасатели, уговаривающие нарушителя спокойствия отойти от края. Как уточнили в городском ГУ МЧС, пока просьбы одуматься действия не возымели. Спасением мужчины продолжают заниматься два расчёта и девять сотрудников.