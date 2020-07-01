FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +19
70.44р78.99р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
01.07.2020 10:14
0
Печать

На Энтузиастов спасают отчаянного любителя высоты

Операция по спасению развернулась под крышей девятиэтажки в Красногвардейском районе Петербурга утром 1 июля. Сотрудники МЧС пытаются вернуть на землю зависшего на балконе мужчину.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, человека на восьмом этаже дома 30/2 по проспекту Энтузиастов заметили около половины десятого утра. Мужчина опасно перегнулся через открытый балкон общей лестницы и замер, уцепившись за перила.

Фото: читательница "Фонтанки" Яна
Фото: читательница "Фонтанки" Яна

Внизу к этому времени уже дежурили спасатели, уговаривающие нарушителя спокойствия отойти от края. Как уточнили в городском ГУ МЧС, пока просьбы одуматься действия не возымели. Спасением мужчины продолжают заниматься два расчёта и девять сотрудников.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний