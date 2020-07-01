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01.07.2020 09:43
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Учёные назвали регионы, где проще всего подхватить клещевой энцефалит

Учёные Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) отмечают рост числа инфицированных клещевым энцефалитом на 15–20 % относительно прошлого года. Это касается пяти регионов страны.

Как сообщает 1 июня РИА Новости со ссылкой на ВНИИ ГОЧС, максимальное число обращений по поводу инфицирования клещевым энцефалитом зарегистрировано в Тюменской, Кемеровской, Свердловской областях, в Башкортостане и на Алтае.

В связи со смягчением режима самоизоляции, введённого из-за коронавируса, прогнозируется дальнейший рост числа инфицированных энцефалитом, особенно на территории Республики Алтай, Алтайского края и Свердловской области.

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Комментарии (2)

ushkuinik
Про Челябинскую область они не в курсе? Там вполне развита даже страховка от энцифалита. Даи про Коркинские озера ЛО могли бы сказать.
NikiMagnusson
" и на Алтае..."
Крае или Республике?
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