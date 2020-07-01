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01.07.2020 09:12
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Борьбу с коронавирусом в России в ВОЗ назвали успешной

Российский представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович оценила путь России в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Страна идёт правильным путем, это заметно благодаря двухнедельной тенденции к уменьшению ежедневного прироста заболевших, отметила Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24», передаёт 1 июля «Газета.Ru».

Теперь важно не расслабляться и соблюдать меры безопасности. «В первую очередь это касается общественного транспорта, мест массового скопления людей», — подчеркнула представитель ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта. Число заболевших в мире превышает 10 млн человек, число смертей — 500 тысяч.

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