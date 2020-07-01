ЦБ после «коронавирусной» паузы возобновляет инспекционные проверки банков
Банк России с 1 июля приступает к инспекционным проверкам кредитных организаций, приостановленным в марте.
Как пишет 1 июля РИА «Новости» со ссылкой на сообщение регулятора, ЦБ возобновляет «проведение инспекционных проверок, а также контактных мероприятий превентивного поведенческого надзора поднадзорных Банку России организаций». Кроме того, снова начинают возбуждать и рассматривать дела об административных правонарушениях.
«Сейчас и банки, и регулятор возвращаются к привычному режиму работы, - поясняет гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет. - А следовательно, появляется и необходимость вернуть стандартные надзорные процедуры и процессы».
Проведение проверок обычно подразумевает активное взаимодействие со стороны проверяемых финансовых организаций: их сотрудники должны отвлекаться от своей работы на выполнение запросов инспекционных групп, отмечает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. «Отмену данного послабления логично осуществлять наряду с индивидуальной оценкой возможностей конкретных организаций и адаптацией для них режима проведения проверок», - отметил эксперт.
Весной в целях уменьшение риска заражения коронавирусом и снижения операционной нагрузки на финансовые организации в связи с переходом большинства сотрудников на удалённый режим работы ЦБ принял решение перенести запланированные проверки банков на срок после 1 июля. До 1 июля были приостановлены и мероприятия превентивного поведенческого надзора.