ЦБ после «коронавирусной» паузы возобновляет инспекционные проверки банков

Банк России с 1 июля приступает к инспекционным проверкам кредитных организаций, приостановленным в марте.

Как пишет 1 июля РИА «Новости» со ссылкой на сообщение регулятора, ЦБ возобновляет «проведение инспекционных проверок, а также контактных мероприятий превентивного поведенческого надзора поднадзорных Банку России организаций». Кроме того, снова начинают возбуждать и рассматривать дела об административных правонарушениях.

«Сейчас и банки, и регулятор возвращаются к привычному режиму работы, - поясняет гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет. - А следовательно, появляется и необходимость вернуть стандартные надзорные процедуры и процессы».