На севере КАД 1 июля открыли движение по реконструированному участку внутреннего кольца. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приступило к завершающему этапу реконструкции северного участка. Пробкам, прописавшимся там с прошлого лета, осталось жить недолго.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе учреждения, с 1 июля работы сосредоточены на внешнем кольце магистрали. Теперь транспортные потоки на участке между ЗСД и проспектом Энгельса движутся по внутреннему кольцу в оба направления: в сторону Энгельса – по одной полосе, в сторону ЗСД – по двум. Для снижения заторов в границах развязки с проспектом Энгельса дополнительно предусмотрены две полосы на местном проезде в направлении проспекта Культуры.

Четырёхполосный участок между Энгельса и ЗСД, напомним, расширяют до шести полос. С учётом темпов жилой застройки северной части Санкт-Петербурга и прилегающих районов Ленинградской области узкий участок перестал бы справляться с трафиком. Открыть его в новом виде планируется осенью 2020 года.

Реконструкция стартовала в мае 2018 года. Проезжую часть расширили за счёт разделительной полосы, были построены новая система водоотвода, очистные сооружения, шумозащитные экраны на внутреннем кольце, реконструирован путепровод над железной дорогой Санкт-Петербург – Выборг.

Этой весной, как только позволила погода, дорожники уложили на внутреннем кольце верхние слои асфальтобетонного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Затем дорогу обустроили: смонтировали металлическое барьерное ограждение, шумозащитные экраны, сетчатое ограждение полосы отвода, рамные опоры дорожных знаков, нанесли горизонтальную разметку из термопластика и благоустроили прилегающую территорию. Аналогичные работы предстоит выполнить на внешнем кольце.