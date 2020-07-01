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01.07.2020 07:59
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В России подросли тарифы на ЖКХ, в Петербурге – на 3,8%

С сегодняшнего дня в регионах России повышаются тарифы на услуги ЖКХ – в среднем на 4%.

В октябре 2019 года правительство утвердило индексы, устанавливающие максимально допустимый в 2020 году рост совокупного платежа россиян за коммуналку в каждом отдельном регионе, напоминает 1 июля «Газета.Ru». В Санкт-Петербурге платежи станут больше на 3,8%, в Москве – на 5%, в Подмосковье – на 4,1%. В Дагестане и Кабардино-Балкарии разница заметнее — на 5,2% и 5,4% соответственно.

Минимальный рост тарифов предусмотрен для жителей Ненецкого автономного округа – на 2,4%, максимальный для Чечни – 6,5%.

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Комментарии (7)

Hans-Christian
А в Чечне???
Уменьшились наверняка, за счёт других регионов?
Анна Прошина
З а ш е б и с ь!
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