В России подросли тарифы на ЖКХ, в Петербурге – на 3,8%

С сегодняшнего дня в регионах России повышаются тарифы на услуги ЖКХ – в среднем на 4%.

В октябре 2019 года правительство утвердило индексы, устанавливающие максимально допустимый в 2020 году рост совокупного платежа россиян за коммуналку в каждом отдельном регионе, напоминает 1 июля «Газета.Ru». В Санкт-Петербурге платежи станут больше на 3,8%, в Москве – на 5%, в Подмосковье – на 4,1%. В Дагестане и Кабардино-Балкарии разница заметнее — на 5,2% и 5,4% соответственно.

Минимальный рост тарифов предусмотрен для жителей Ненецкого автономного округа – на 2,4%, максимальный для Чечни – 6,5%.