К Ленину снова начинают пускать посетителей

С 1 июля граждан начнут пускать в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены.



Как передаёт 1 июля РИА «Новости» со ссылкой на центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ, посетители должны будут соблюдать санитарные рекомендации. Необходимы маски и перчатки.



«Допуск будет осуществляться в соответствии с санитарными рекомендациями в средствах индивидуальной защиты дыхательных путей и кожи при отсутствии повышенной температуры тела, после её замера в пункте пропуска», - цитирует агентство сообщение службы охраны.

