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01.07.2020 07:47
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К Ленину снова начинают пускать посетителей

С 1 июля граждан начнут пускать в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены.

Как передаёт 1 июля РИА «Новости» со ссылкой на центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ, посетители должны будут соблюдать санитарные рекомендации. Необходимы маски и перчатки.

«Допуск будет осуществляться в соответствии с санитарными рекомендациями в средствах индивидуальной защиты дыхательных путей и кожи при отсутствии повышенной температуры тела, после её замера в пункте пропуска», - цитирует агентство сообщение службы охраны.

Кроме того, сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию.

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Комментарии (7)

260574291
Ленин не Путин, короной не заболеет.
OldObyvatel
Первыми к нему пришли волонтеры с переносной урной для голосования за поправки.
Hans-Christian
Ажиотажа уже нет былого, очередь не тянется на пол Красной площади, как году так в 90-ом.
Я думаю, даже если совсем уберут мумию в какое-нибудь хранилище, особо никто не расстроится.
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