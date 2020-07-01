Три села показали явку в 100%. Начался последний день голосования, избиркомы на востоке России шлют отчёты
Общероссийское голосование по поправкам в Конституции вступило в завершающую стадию. 1 июля – последний и основной день, когда россияне могут поддержать предлагаемые изменения с Основной закон страны или выступить против них.
На востоке страны голосование идёт уже несколько часов. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные избиркомы, в Забайкалье к 4:00 мск (10:00 по местному времени) явка составила 48,94%, в Амурской области – почти 47%, на Сахалине и Курилах – более 59%, в Якутии к 4:30 мск – более 40%, в Приморье к 5:00 мск – 51%. В Еврейской автономной области к 3:00 мкс проголосовали 62,78% граждан, имеющих право голоса, на Чукотке – почти 68%, а в трёх чукотских сёлах – Хатырка, Алькатваам и Чуванское – избиратели показали 100-процентную явку. Правда, сколько всего людей живёт в этих сёлах, не сообщается.
С инициативой о внесении поправок выступил президент Владимир Путин, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию 15 января 2020 года. Изменений много: они посвящены членам правительства и госчиновникам, социальным гарантиям государства, отчуждению федеральных территорий (запрещают его), статусу русского языка (устанавливают). И самое главное, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году. На голосование все поправки идут единым пакетом. Полный текст поправок статей Конституции можно прочитать на «Фонтанке» и сравнить с действующим законом. Что изменится в случае утверждения поправок, читайте в объяснении экспертов. Материалы, посвящённые внесению поправок и самой Конституции, собраны в особом разделе «Фонтанки».
Изначально голосование было назначено на 22 апреля, но в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией его пришлось перенести на 1 июля. На подготовку и проведение голосования ЦИК получил из федерального бюджета 14,8 миллиарда рублей.