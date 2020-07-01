Три села показали явку в 100%. Начался последний день голосования, избиркомы на востоке России шлют отчёты

Общероссийское голосование по поправкам в Конституции вступило в завершающую стадию. 1 июля – последний и основной день, когда россияне могут поддержать предлагаемые изменения с Основной закон страны или выступить против них.

На востоке страны голосование идёт уже несколько часов. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные избиркомы, в Забайкалье к 4:00 мск (10:00 по местному времени) явка составила 48,94%, в Амурской области – почти 47%, на Сахалине и Курилах – более 59%, в Якутии к 4:30 мск – более 40%, в Приморье к 5:00 мск – 51%. В Еврейской автономной области к 3:00 мкс проголосовали 62,78% граждан, имеющих право голоса, на Чукотке – почти 68%, а в трёх чукотских сёлах – Хатырка, Алькатваам и Чуванское – избиратели показали 100-процентную явку. Правда, сколько всего людей живёт в этих сёлах, не сообщается.