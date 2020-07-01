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01.07.2020 00:58
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Трамп слову верен. Президент США утвердил план вывода трети войск из ФРГ

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман выступил со специальным заявлением. Президент США утвердил план вывода части американских войск с территории ФРГ, о чем неонократно заявлял ранее.

"Министр обороны (Марк Эспер) и председатель Объединенного комитета начальников штабов (Марк Милли) вчера проинформировали президента о планах передислокации 9,5 тысячи военнослужащих из Германии. Предложение, которое было одобрено, не только соответствует директиве президента, оно также усилит сдерживание России, даст заверения союзникам, улучшит стратегическую гибкость и оперативную гибкость США в Европе", - говорится в сообщении Хоффмана

.Отмечается, что в ближайшее время министр и председатель ОКНШ проведут брифинги в профильных комитетах конгресса на эту тему. "После чего будут проведены консультации с союзниками по НАТО о дальнейших действиях", - добавил Хоффман.

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