Джо Байден отказался от предвыборных митингов

Вероятный кандидат в президенты США от демократов Джо Байден объявил, что до самых выборов в ноябре 2020 года не собирается проводить предвыборные митинги, чтобы защитить себя и избирателей от коронавируса.



"Я намерен прислушаться к советам врача, причем речь идет не только о моем здоровье, но и о здоровье всех в стране. Это означает, что я не буду организовывать митинги", - сказал журналистам 77-летний кандидат, пишет Интерфакс.

Также он выразил мнение, что нынешняя президентская кампания в США - "самая странная предвыборная кампания в новейшей истории".