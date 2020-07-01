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01.07.2020 00:40
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Джо Байден отказался от предвыборных митингов

Вероятный кандидат в президенты США от демократов Джо Байден объявил, что до самых выборов в ноябре 2020 года не собирается проводить предвыборные митинги, чтобы защитить себя и избирателей от коронавируса.

"Я намерен прислушаться к советам врача, причем речь идет не только о моем здоровье, но и о здоровье всех в стране. Это означает, что я не буду организовывать митинги", - сказал журналистам 77-летний кандидат, пишет Интерфакс.

Также он выразил мнение, что нынешняя президентская кампания в США - "самая странная предвыборная кампания в новейшей истории".

Действующий президент Дональд Трамп, решивший переизбираться, неоднократно выражал надежду на возобновление предвыборных митингов.

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