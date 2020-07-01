lietuva 01 Июл 2020 в 00:39 01 Июл 2020 в 00:39

Вот и правильно его наказали . Жаль , что слабенько . Забор вокруг Медного Всадника - для каких целей воздвигнут ? А чтобы оградить монумент от всяких придурков , кто возжелает на нём шашлык пожарить , например . То есть забор - выполняет функцию ОГРАЖДЕНИЯ и ПРЕДОХРАНЕНИЯ . Но никак не является приспособлением для развешивания идиотских и провокационных растяжек .

Эта , так называемая, "оппозиция" - в своей деградации дошла уже до уровня полудохлой лобковой воши , мичуринским образом скрещенной с североамериканским скунсом . Этакий мелкий , и омерзительно зловонный полуночный мутант , перманентно разбрасывающий за собой ещё и козьи шарики , поскольку ему привита ещё и козлячья сущность .

Ничего , пятьдесят часов вычерпывания чайной ложкой дерьма , из привокзального сортира где-нибудь на Мшинской - подправят межушный ганглий "оппозиционеру" ...