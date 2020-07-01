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01.07.2020 00:04
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Петербургского оппозиционера наказали за баннер «Царей в 1917-м году обнулили», растянутый на заборе «Медного всадника»

Растяжка на заборе у монумента отцу-основателю северной столицы и напротив Конституционного суда в Петербурге обошлась активисту движения «Другая Россия» в полсотни часов обязательных работ. Его приятеля, который помогал вешать баннер, пока не нашли.

Как передает объединенная пресс-служба судов Петербурга 30 июня, Октябрьский райсуд привлек оппозиционера Александра Яшина к административной ответственности по статье о несанкционированной организации или проведении публичного мероприятия.

Яшин, по мнению суда, вывесил плакат с надписью «Царей в 1917-м году обнулили» на ограде памятника «Медный всадник». Ему назначили наказание в виде 50 часов обязательных работ. Он, в свою очередь, вину не признал, причастность полностью отрицал.

Второго участника акции не нашли, добавили в объединенной пресс-службе городских судов.

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Комментарии (12)

Ян Садовский
Забавно читать огромные комментарии ботов от власти.
Неужели они верят, что никто ничего не понимает?
lietuva
Вот и правильно его наказали . Жаль , что слабенько . Забор вокруг Медного Всадника - для каких целей воздвигнут ? А чтобы оградить монумент от всяких придурков , кто возжелает на нём шашлык пожарить , например . То есть забор - выполняет функцию ОГРАЖДЕНИЯ и ПРЕДОХРАНЕНИЯ . Но никак не является приспособлением для развешивания идиотских и провокационных растяжек .
Эта , так называемая, "оппозиция" - в своей деградации дошла уже до уровня полудохлой лобковой воши , мичуринским образом скрещенной с североамериканским скунсом . Этакий мелкий , и омерзительно зловонный полуночный мутант , перманентно разбрасывающий за собой ещё и козьи шарики , поскольку ему привита ещё и козлячья сущность .
Ничего , пятьдесят часов вычерпывания чайной ложкой дерьма , из привокзального сортира где-нибудь на Мшинской - подправят межушный ганглий "оппозиционеру" ...
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