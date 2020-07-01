Петербургского оппозиционера наказали за баннер «Царей в 1917-м году обнулили», растянутый на заборе «Медного всадника»
Растяжка на заборе у монумента отцу-основателю северной столицы и напротив Конституционного суда в Петербурге обошлась активисту движения «Другая Россия» в полсотни часов обязательных работ. Его приятеля, который помогал вешать баннер, пока не нашли.
Как передает объединенная пресс-служба судов Петербурга 30 июня, Октябрьский райсуд привлек оппозиционера Александра Яшина к административной ответственности по статье о несанкционированной организации или проведении публичного мероприятия.
Яшин, по мнению суда, вывесил плакат с надписью «Царей в 1917-м году обнулили» на ограде памятника «Медный всадник». Ему назначили наказание в виде 50 часов обязательных работ. Он, в свою очередь, вину не признал, причастность полностью отрицал.
Второго участника акции не нашли, добавили в объединенной пресс-службе городских судов.