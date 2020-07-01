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Добро пожаловать в Царскосельские парки
В Пушкинском районе постепенно снимается запрет на посещение парков и скверов.
С 28 июня открыт Павловский парк, 3 июля станут доступны Екатерининский и Александровский парки. При этом от посетителей требуется соблюдать стандарт безопасности: надевать средства индивидуальной защиты и придерживаться социальной дистанции 1,5–2 м.
Открытия парков с нетерпением ждали жители Пушкинского района и Царскосельских холмов. Пушкинский район — один из самых протяжённых и зелёных ближних пригородов Петербурга. Население района составляет почти 180 000 человек, в том числе 5 000 человек проживают на Царскосельских холмах. Новый малоэтажный микрорайон на подъезде к Пушкину возводит строительная компания «Терминал-Ресурс». Он занимает площадь 316 га вдоль Петербургского шоссе. До ближайшего парка отсюда — 1,5 км, до Египетских ворот — 3 км.
Помимо знаменитых на весь мир Екатерининского, Александровского и Павловского парков, в Пушкинском районе находятся Буферный, Баболовский, Нижний (Отдельный) парк и Фермерский парки. Каждый из них любим горожанами и заслуживает отдельного внимания.
Екатерининский парк
Екатерининский парк состоит из регулярного Старого сада и пейзажного Английского парка.
Парк начал создаваться при Петре Великом, в нём же для супруги царя был построен первый дворец — Екатерининский. Со вступлением на престол Елизаветы Петровны Царское Село стало официальной императорской резиденцией. Знаменитый итальянский архитектор Ф. Б. Растрелли перестроил здание, дворец приобрёл известный нам облик. В этот же период появились павильоны «Эрмитаж», «Грот» и «Зал на острову», в Екатерининский дворец перевезли Янтарную комнату.
С течением времени парк расширился и дополнился Кагульским обелиском, Чесменской колонной в честь побед русской армии, Башней-руиной, разнообразными по архитектуре воротами. Были разбиты новые пруды.
Во время Великой Отечественной войны пострадала значительная часть парка. Екатерининский дворец был превращён в руины, многие предметы искусства были уничтожены или похищены. Считается утраченным шедевр искусства XVIII века янтарная комната. Восстановление музея началось ещё во время войны, а в 1990 году дворец и парк были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Александровский парк
Примыкает к Екатерининскому дворцу со стороны парадного плаца Александровский парк. Его площадь — около 200 гектаров. Главный вход в парк расположен напротив Екатерининского дворца. Александровский парк делится на регулярную часть — Новый сад — и пейзажный парк. Парк назван в честь его создателя Александра I. Он унаследовал от своей бабушки Екатерины II любовь к парковому искусству и продолжил традицию садовых прогулок. Здесь же гулял с молодой супругой проводивший в Царском селе медовый месяц Александр Сергеевич Пушкин.
На территории Нового сада расположено множество необычных сооружений и исторических памятников: Куртина «Грибок», Гора «Парнас», Китайский театр, Драконов мост, Большой китайский мост, Крестовый мост, Малые китайские мосты, Китайская деревня, Большой каприз, Малый каприз.
К концу XVIII века возвели Александровский дворец, вокруг него по проекту И. В. Неелова разбили пейзажный парк, вырыли в нем три пруда, впоследствии названные: Детский, Кухонный и Фасадный. Были высажены тысячи лиственных деревьев, вдоль пейзажных дорог — сибирские пихты и ели. На открытых пространствах распланировали луга. В последующее десятилетие архитектором Адамом Минеласом были созданы ряд зданий в неоготическом стиле: Арсенал, Шапель и другие. В начале XX-го столетия на территории Александровского парка для размещения императорского конвоя был построен Федоровский городок — архитектурный комплекс в стиле древнерусских каменных палат. На территории Пейзажного парка также много знаковых объектов и исторических памятников: Белая башня, Руины Ламского павильона, Комплекс фермы, Детский домик, Ратная палата.
Павловский парк
Павловский парк считается одним из лучших пейзажных парков Европы. Он расположен в живописной долине реки Славянки и занимает площадь 600 га. Несмотря на множество архитектурных достопримечательностей, в первую очередь Павловский парк знаменит великолепными пейзажами. Пейзажный, или французский, парк, в отличие от регулярного, английского, предполагает лишь небольшую переделку естественного окружения. Здесь нет идеально ровных мощёных дорожек и стриженых деревьев, а его окраины больше напоминают лес. Но если вглядеться, все деревья растут совсем неслучайно, образуя причудливые композиции, островки и «букеты» с разным цветом и фактурой кроны. На клумбах высажены сотни цветов, скоро распустятся розы у Вольера и Розового павильона. Тенистые аллеи — идеальное место отдыха от летнего зноя, сюда стремятся влюблённые пары, семьи с детьми, любители пейзажных фотосессий. В парке работает прокат велосипедов.
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