Добро пожаловать в Царскосельские парки

С 28 июня открыт Павловский парк, 3 июля станут доступны Екатерининский и Александровский парки. При этом от посетителей требуется соблюдать стандарт безопасности: надевать средства индивидуальной защиты и придерживаться социальной дистанции 1,5–2 м.



Открытия парков с нетерпением ждали жители Пушкинского района и Царскосельских холмов. Пушкинский район — один из самых протяжённых и зелёных ближних пригородов Петербурга. Население района составляет почти 180 000 человек, в том числе 5 000 человек проживают на Царскосельских холмах. Новый малоэтажный микрорайон на подъезде к Пушкину возводит строительная компания «Терминал-Ресурс». Он занимает площадь 316 га вдоль Петербургского шоссе. До ближайшего парка отсюда — 1,5 км, до Египетских ворот — 3 км.



Помимо знаменитых на весь мир Екатерининского, Александровского и Павловского парков, в Пушкинском районе находятся Буферный, Баболовский, Нижний (Отдельный) парк и Фермерский парки. Каждый из них любим горожанами и заслуживает отдельного внимания.

Екатерининский парк



Екатерининский парк состоит из регулярного Старого сада и пейзажного Английского парка.



Парк начал создаваться при Петре Великом, в нём же для супруги царя был построен первый дворец — Екатерининский. Со вступлением на престол Елизаветы Петровны Царское Село стало официальной императорской резиденцией. Знаменитый итальянский архитектор Ф. Б. Растрелли перестроил здание, дворец приобрёл известный нам облик. В этот же период появились павильоны «Эрмитаж», «Грот» и «Зал на острову», в Екатерининский дворец перевезли Янтарную комнату.



С течением времени парк расширился и дополнился Кагульским обелиском, Чесменской колонной в честь побед русской армии, Башней-руиной, разнообразными по архитектуре воротами. Были разбиты новые пруды.



Во время Великой Отечественной войны пострадала значительная часть парка. Екатерининский дворец был превращён в руины, многие предметы искусства были уничтожены или похищены. Считается утраченным шедевр искусства XVIII века янтарная комната. Восстановление музея началось ещё во время войны, а в 1990 году дворец и парк были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

