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30.06.2020 23:19
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Доминикана объявила у себя эпидемию COVID-19

Власти Доминиканы объявили эпидемию на национальной территории для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, соответствующий документ подписал глава минздрава страны Рафаэль Санчес Карденас.

"Указ предписывает приостановку экономических, социальных и развлекательных мероприятий с 20:00 до 5:00 каждый день недели, за исключением некоторых", - сказал чиновник урналистам

Сохраняется действующий запрет на коммерческие, культурные, художественные и спортивные мероприятия на стадионах, в дворцах спорта, галереях и других местах массового скопления людей, а также работу казино, баров и дискотек.Работа гостиниц и предприятий туристического сектора будет сохранена с соблюдением новых требований по санитарной безопасности

.В Доминикане зарегистрировано 32 658 подтвержденных случаев COVID-19, скончались 747 пациентов, выздоровели 17 580 человек.

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Комментарии (2)

ТиМуР
Эх... скорей бы все это пошло на убыль..
жаль людей в таких регионах . Там все , абсолютно все население может оказаться в критической ситуации на грани жизни . Надеюсь , эти меры окажут скорую помощь и остров Гаити сново будет открыт для туристов . Люди сново пойдут на работы и все наладится .
Всем здоровья и терпения
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«... сказал чиновник урналистам» ))
Фонтанка, меняйте корректора. Очень много ошибок и опечаток в текстах.
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