Доминикана объявила у себя эпидемию COVID-19
Власти Доминиканы объявили эпидемию на национальной территории для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, соответствующий документ подписал глава минздрава страны Рафаэль Санчес Карденас.
📄 #ResoluciónMSP 00018 - QUE DECLARA EPIDÉMICO EL TERRITORIO NACIONAL Y DISPONE UNA SERIE DE MEDIDAS PARA CONTINUAR MITIGANDO Y CONTROLANDO LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19. — 1/2 pic.twitter.com/iUBJ8gaFh3— Salud Pública RD (@SaludPublicaRD) June 30, 2020
"Указ предписывает приостановку экономических, социальных и развлекательных мероприятий с 20:00 до 5:00 каждый день недели, за исключением некоторых", - сказал чиновник урналистам
Сохраняется действующий запрет на коммерческие, культурные, художественные и спортивные мероприятия на стадионах, в дворцах спорта, галереях и других местах массового скопления людей, а также работу казино, баров и дискотек.Работа гостиниц и предприятий туристического сектора будет сохранена с соблюдением новых требований по санитарной безопасности
.В Доминикане зарегистрировано 32 658 подтвержденных случаев COVID-19, скончались 747 пациентов, выздоровели 17 580 человек.