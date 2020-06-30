Доминикана объявила у себя эпидемию COVID-19

"Указ предписывает приостановку экономических, социальных и развлекательных мероприятий с 20:00 до 5:00 каждый день недели, за исключением некоторых", - сказал чиновник урналистам

Сохраняется действующий запрет на коммерческие, культурные, художественные и спортивные мероприятия на стадионах, в дворцах спорта, галереях и других местах массового скопления людей, а также работу казино, баров и дискотек.Работа гостиниц и предприятий туристического сектора будет сохранена с соблюдением новых требований по санитарной безопасности