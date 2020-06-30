После ДТП на КАД на крыше остался лежать автомобиль. Выставленный знак не уберег «перевёртыша» от повторного столкновения
В результате ДТП на КАД перед съездом на Таллинское шоссе на крыше остался лежать легковой автомобиль. Выставленный знак не уберег его от повторного столкновения с другой машиной, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 30 июня.
По информации свидетелей происшествия, «перевёртыша» отбросило от первоначального места аварии примерно на полтора метра. Несмотря на серьезные повреждения участвовавших в столкновении транспортных средств, никто из водителей не пострадал.
При этом на опубликованных фотографиях видно, что на месте ДТП работали сотрудники скорой помощи и МЧС.
В отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти сведения об аварии пока не поступали.