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30.06.2020 23:42
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После ДТП на КАД на крыше остался лежать автомобиль. Выставленный знак не уберег «перевёртыша» от повторного столкновения

В результате ДТП на КАД перед съездом на Таллинское шоссе на крыше остался лежать легковой автомобиль. Выставленный знак не уберег его от повторного столкновения с другой машиной, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 30 июня.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

По информации свидетелей происшествия, «перевёртыша» отбросило от первоначального места аварии примерно на полтора метра. Несмотря на серьезные повреждения участвовавших в столкновении транспортных средств, никто из водителей не пострадал.

При этом на опубликованных фотографиях видно, что на месте ДТП работали сотрудники скорой помощи и МЧС.

В отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти сведения об аварии пока не поступали.

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Комментарии (1)

Дмитрий Р.
Либерасты херовы... ездеть научилис бы лучьше!
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