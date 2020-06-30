По информации свидетелей происшествия, «перевёртыша» отбросило от первоначального места аварии примерно на полтора метра. Несмотря на серьезные повреждения участвовавших в столкновении транспортных средств, никто из водителей не пострадал.

При этом на опубликованных фотографиях видно, что на месте ДТП работали сотрудники скорой помощи и МЧС.

В отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти сведения об аварии пока не поступали.