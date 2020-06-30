Сдавшая Серебренникова главбух «Седьмой студии» освобождена от наказания

Масляева стала «слабым» звеном в цепочке фигурантов театрального дела. Она дала признательные показания , раскрыла тайны черных бухгалтерии и кассы и предоставила доказательства причастности Серебренникова к хищениям.

Как сообщает пресс-служба суда, главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева признана виновной в особо крупном мошенничестве и освобождена от наказания в связи с содержанием в СИЗО и под домашним арестом.

Ключевая фигура уголовного дела о хищениях в «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова освобождена от наказания. Такое решение принял 30 июня Мещанский суд Москвы.

Режиссера признали виновным в мошенничестве на 129 миллионов рублей и 26 июня приговорили к условному сроку. Он полностью отрицал вину. По одной из версий защиты, финансовыми махинациями занималась непосредственно Масляева, имевшая неоднозначную репутацию в театральной среде, но под давлением следствия она «подключила» к цепочке хищений режиссера, гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина и продюсера Алексея Малобродского.

После условного приговора Серебренникову в творческой среде преобладала мысль о прагматизме властей, не пожелавших накалять обстановку в период голосования по поправкам к Конституции.

В 2011-2014 годах Минкульт выделил более 200 миллионов рублей на проект современного искусства «Платформа». Его реализовала «Седьмая студия» Серебренникова. Суд установил, что из всего бюджета на «Платформу» потратили менее 90 миллионов рублей, остальное похитили.