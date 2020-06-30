Губернатор штата Нью-Йорк вводит для приезжих обязательный двухнедельный карантин. Пока для 16 штатов
Губернатор наиболее пострадавшего от пандемии COVID-19 североамериканского штата Нью-Йорк 30 июня объявил новые и решительные меры борьбы с распространением коронавируса.
Энюрю Куомо объявил о том, что на территорию его региона без обязательного 14 дневного карантина не пустят никого из 16 "полыхающих ковидом" штатов США.
If you're traveling to New York from the following states you must self-quarantine for 14 days.— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 30, 2020
The states are: AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IA, ID, LA, MS, NC, NV, SC, TN, TX, UT.
"В условиях, когда растет число штатов со значительным распространением коронавируса, штат Нью-Йорк предпринимает меры для того, чтобы обеспечить безопасное и постепенное восстановление своей экономики, -заявил он журналистам. - Ранее мы установили для себя параметры для борьбы с коронавирусом, и, поскольку еще в 8 штатах эти параметры превышены, мы теперь будем требовать, чтобы лица, приезжающие в Нью-Йорк из этих штатов, проходили карантин на протяжении 14 дней".
Накануне Куомо призвал президента США Дональда Трампа ввести в стране обязательный масочный режим.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 129 тыс. человек, в том числе 31 403 в штате Нью-Йорк.