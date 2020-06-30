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30.06.2020 21:33
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Пулково готовится встречать петербуржцев из Индии и Индонезии

Очередной вывозной самолет с петербуржцами на борту этим вечером должен приземлиться в Пулково. Он вернет на родину более сотни туристов.

Как сообщает Смольный 30 июня, в городском аэропорту сегодня приземлится самолет из Москвы. На его борту 113 петербуржцев, а также 17 жителей Ленинградской области и 13 жителей других регионов СЗФО. Все они прилетели в столицу из Индии и Индонезии.

После посадки пассажирам авиалайнера выдадут официальные предписания о необходимости соблюдения двухнедельной самоизоляции, после чего на автобусах развезут по домам или в пансионат-обсерватор.

В конце прошлой недели в Пулково приземлился самолет из столицы Кыргызстана. Он вернул на родину свыше ста человек. Ранее Минкомсвязи РФ сообщало, что с 26 июня по 7 июля запланировано более 35 вывозных рейсов из-за рубежа. Подробнее — в материале «Фонтанки».

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