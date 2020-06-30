Сундук вместо урны. Каким получился первый участок для голосования по поправкам к Конституции в Minecraft
В игровую вселенную Minecraft переезжают не только театры со спектаклями. Московские школьники сделали в Minecraft виртуальный участок для голосования по поправкам к Конституции РФ.
. Судя по опубликованным в соцсетях скриншотам, работа была проведена немалая: участок расположен в монументальном здании, украшенном триколорами, с фонтаном напротив входа. Внутри можно посмотреть на агитационные материалы, встретиться с волонтерами и получить бюллетень, в точности повторяющий реальный — вплоть до вероятной ошибки в формулировке .
Авторы проекта, которые пожелали остаться анонимными, уделили много внимания деталям. Правда, урна для голосования выполнена в виде простого сундука — то есть, бюллетени оттуда может забрать любой желающий.