Сундук вместо урны. Каким получился первый участок для голосования по поправкам к Конституции в Minecraft

В игровую вселенную Minecraft переезжают не только театры со спектаклями. Московские школьники сделали в Minecraft виртуальный участок для голосования по поправкам к Конституции РФ.

. Судя по опубликованным в соцсетях скриншотам, работа была проведена немалая: участок расположен в монументальном здании, украшенном триколорами, с фонтаном напротив входа. Внутри можно посмотреть на агитационные материалы, встретиться с волонтерами и получить бюллетень, в точности повторяющий реальный — вплоть до вероятной ошибки в формулировке .

